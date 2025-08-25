Beach volley, il campionato italiano approda sulla spiaggia termolese

TERMOLI. Termoli ospiterà da mercoledì a domenica una cinque giorni di beach volley legata alla settima (e penultima) tappa del campionato italiano assoluto di beach volley.

L’evento sarà presentato domattina, dalle ore 10.30, presso il lido ‘Le Dune’ a Termoli, sede peraltro anche delle competizioni.

Mercoledì e giovedì ci sarà spazio per i tornei riservati agli under 18 che hanno richiamato ventotto coppie al femminile (ventiquattro nel tabellone e quattro di riserva) e ventuno, invece, al maschile.

Il clou, però, è previsto da venerdì e sino a domenica quando sulla sabbia termolese scenderanno le migliori coppie d’Italia impegnate nel circuito. Venerdì sarà giornata di qualificazione. Poi, sabato e domenica, si entrerà nel main draw con lo spettacolo assicurato e la presenza di alcuni nomi di rilievo della disciplina come Daniele Lupo, argento olimpico a Rio, o l’ex azzurro del volley indoor Matteo Martino.