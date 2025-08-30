Beach Volley, il gran finale sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. Ultimi due giorni di grande spettacolo per i Campionati Assoluti Italiani di Beach Volley, che stanno facendo tappa a Termoli negli impianti allestiti per l’occasione presso il Lido Le Dune, sul litorale Nord. La manifestazione continua a registrare un ottimo successo di pubblico e di partecipazione, confermando la città adriatica tra le capitali estive della disciplina.

Sabato: semifinali femminili e maschili

La giornata di sabato sarà dedicata alle semifinali femminili e maschili. Si comincia prestissimo, alle 8:30, con il tabellone femminile:

Campo 1: Alice Gradini / Federica Frasca vs Chiara Zanon / Valentina Di Prima

Alice Gradini / Federica Frasca vs Chiara Zanon / Valentina Di Prima Campo 2: Valentina Torrese / Martina Biancesi vs Elisa Salvador / Viola Massi

Valentina Torrese / Martina Biancesi vs Elisa Salvador / Viola Massi Campo 3: Giada Benazzi / Erika Ditta vs Sofia Orciani / Alice Pratesi

Giada Benazzi / Erika Ditta vs Sofia Orciani / Alice Pratesi Campo 4: Gloria Boscolo / Luna Cicoola vs Eleonora Annibalini / Giulia Toti

Alle 9:20 seguiranno altri incontri:

Campo 1: Sharin Rottoli / Oriola Shpuza vs Deizi Nika / Laura Toppetti

Sharin Rottoli / Oriola Shpuza vs Deizi Nika / Laura Toppetti Campo 2: Serena Cimmino / Anna Maria Sarri vs Maria Rachele Mancinelli / Eleonora Sestini

Serena Cimmino / Anna Maria Sarri vs Maria Rachele Mancinelli / Eleonora Sestini Campo 3: Camilla Sanguigni / Sofia Balducci vs Andrea Luna Francesconi / Ester Maestroni

Camilla Sanguigni / Sofia Balducci vs Andrea Luna Francesconi / Ester Maestroni Campo 4: Arianna Barboni / Courtney Schwan vs Claudia Puccinelli / Jessica Belliero Piccinini

A seguire, spazio alle finali.

Venerdì: definizione delle semifinali maschili

Nella giornata di venerdì si sono disputati gli incontri maschili che hanno definito le semifinali. Questi gli accoppiamenti in programma:

Campo 1, ore 10:20: Tiziano Andreatta / Davide Benzi vs Henrique Camboim De Barrios / Ferdinand Dohmann Johann

Tiziano Andreatta / Davide Benzi vs Henrique Camboim De Barrios / Ferdinand Dohmann Johann Campo 2: Michael Burgmann / Riccardo Iervolino vs Samuele Cottafava / Enrico Rossi

Michael Burgmann / Riccardo Iervolino vs Samuele Cottafava / Enrico Rossi Campo 3: Simone Podestà / Matteo Bellucci vs Alessandro Carucci / Edgardo Ceccoli

Simone Podestà / Matteo Bellucci vs Alessandro Carucci / Edgardo Ceccoli Campo 1, ore 11:20: Giacomo Spadoni / Michele Luisetto vs Alessandro Preti / Matteo Bertoli

Giacomo Spadoni / Michele Luisetto vs Alessandro Preti / Matteo Bertoli Campo 2: Matteo Marini / Edoardo Pantalei vs Mauro Sacripante / Giacomo Titta

Matteo Marini / Edoardo Pantalei vs Mauro Sacripante / Giacomo Titta Campo 3: Raoul Acerbi / Neljo Santos vs Luca Cravera / Nicolò Pozzi

Raoul Acerbi / Neljo Santos vs Luca Cravera / Nicolò Pozzi Campo 4: Ernesto Beltrame Benedetto / Manuele Losi vs Daniele Lupo / Davide Borraccino

Tutto è pronto, dunque, per questa penultima giornata dell’ultima tappa prima delle finali nazionali di Bellaria Igea Marina. L’unica incognita resta il meteo: le previsioni, infatti, non promettono nulla di buono né per sabato né per domenica.