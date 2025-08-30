X
sabato 30 Agosto 2025
Beach Volley, il gran finale sulla spiaggia di Termoli

  • Michele Trombetta
  • Apertura, Foto, Volley

TERMOLI. Ultimi due giorni di grande spettacolo per i Campionati Assoluti Italiani di Beach Volley, che stanno facendo tappa a Termoli negli impianti allestiti per l’occasione presso il Lido Le Dune, sul litorale Nord. La manifestazione continua a registrare un ottimo successo di pubblico e di partecipazione, confermando la città adriatica tra le capitali estive della disciplina.

Sabato: semifinali femminili e maschili
La giornata di sabato sarà dedicata alle semifinali femminili e maschili. Si comincia prestissimo, alle 8:30, con il tabellone femminile:

  • Campo 1: Alice Gradini / Federica Frasca vs Chiara Zanon / Valentina Di Prima
  • Campo 2: Valentina Torrese / Martina Biancesi vs Elisa Salvador / Viola Massi
  • Campo 3: Giada Benazzi / Erika Ditta vs Sofia Orciani / Alice Pratesi
  • Campo 4: Gloria Boscolo / Luna Cicoola vs Eleonora Annibalini / Giulia Toti

Alle 9:20 seguiranno altri incontri:

  • Campo 1: Sharin Rottoli / Oriola Shpuza vs Deizi Nika / Laura Toppetti
  • Campo 2: Serena Cimmino / Anna Maria Sarri vs Maria Rachele Mancinelli / Eleonora Sestini
  • Campo 3: Camilla Sanguigni / Sofia Balducci vs Andrea Luna Francesconi / Ester Maestroni
  • Campo 4: Arianna Barboni / Courtney Schwan vs Claudia Puccinelli / Jessica Belliero Piccinini

A seguire, spazio alle finali.

Venerdì: definizione delle semifinali maschili
Nella giornata di venerdì si sono disputati gli incontri maschili che hanno definito le semifinali. Questi gli accoppiamenti in programma:

  • Campo 1, ore 10:20: Tiziano Andreatta / Davide Benzi vs Henrique Camboim De Barrios / Ferdinand Dohmann Johann
  • Campo 2: Michael Burgmann / Riccardo Iervolino vs Samuele Cottafava / Enrico Rossi
  • Campo 3: Simone Podestà / Matteo Bellucci vs Alessandro Carucci / Edgardo Ceccoli
  • Campo 1, ore 11:20: Giacomo Spadoni / Michele Luisetto vs Alessandro Preti / Matteo Bertoli
  • Campo 2: Matteo Marini / Edoardo Pantalei vs Mauro Sacripante / Giacomo Titta
  • Campo 3: Raoul Acerbi / Neljo Santos vs Luca Cravera / Nicolò Pozzi
  • Campo 4: Ernesto Beltrame Benedetto / Manuele Losi vs Daniele Lupo / Davide Borraccino

Tutto è pronto, dunque, per questa penultima giornata dell’ultima tappa prima delle finali nazionali di Bellaria Igea Marina. L’unica incognita resta il meteo: le previsioni, infatti, non promettono nulla di buono né per sabato né per domenica.

