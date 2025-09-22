Cori, bandiere e slogan: studenti in marcia per la Palestina libera

TERMOLI. Un’ondata di giovani sta invadendo le strade del centro. Cori, cartelli, bandiere al vento: questa mattina gli studenti e le studentesse delle scuole di Termoli e del basso Molise hanno scelto di non entrare in classe, ritrovandosi direttamente in Piazza Donatori di Sangue, punto di partenza di un corteo che cresce minuto dopo minuto.

Il corteo è appena partito e cresce passo dopo passo, trasformando il centro cittadino in un fiume di colori, suoni e determinazione. Ragazzi e ragazze camminano fianco a fianco, avanzando tra cori scanditi a ritmo, striscioni che reclamano giustizia e libertà, e bandiere che sventolano sopra le teste. L’atmosfera è carica di energia e partecipazione, con ogni passo che aggiunge forza al messaggio comune: “Non essere indifferente!” e “Palestina libera”.

Il flusso umano si muove compatto lungo il corso principale della città. La folla cresce ad ogni angolo, e il corteo diventa un mosaico di giovani che uniscono le loro voci per far sentire la propria presenza e la propria solidarietà al popolo palestinese. Ovunque si vedono cartelli con slogan sulla dignità della vita, sul diritto alla libertà e sull’urgenza di non restare spettatori di fronte alle ingiustizie.

Ogni passo del corteo racconta una generazione che vuole esserci, che si mostra compatta e decisa. L’energia dei giovani riempie le strade, trascinando con sé la città in un momento di partecipazione collettiva senza precedenti. Il ritmo dei cori, il colore dei cartelli, il movimento dei ragazzi lungo le vie del centro creano una scena vibrante, che lascia il segno sulla piazza e chi osserva.

Il corteo, ora in pieno movimento, proseguirà fino a Piazza Sant’Antonio, dove si concluderà la marcia e gli studenti potranno dare voce al proprio messaggio, trasformando la piazza in un luogo di incontro e di condivisione.

E mentre avanzano, il grido finale risuona sopra tutti gli altri, chiaro e potente: “Palestina libera!”