Femminicidio a Paupisi, dramma familiare: indagini in corso

CAMPOBASSO. Arrivano nuovi particolari sul femminicidio avvenuto a Paupisi, in provincia di Benevento, dove Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa dal marito Salvatore Ocone, 58 anni.

L’uomo, dopo il delitto, era fuggito con i due figli minorenni, fino a essere intercettato e bloccato in Molise dai Carabinieri con il supporto di un elicottero. Secondo le ultime ricostruzioni, la lite tra marito e moglie sarebbe scoppiata nella mattinata di ieri, intorno alle 8, nell’abitazione in contrada Frasso. L’aggressione sarebbe avvenuta mentre la donna si trovava a letto. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia, che si terrà presso l’ospedale di Benevento, per chiarire modalità e tempi esatti della morte.

Dettagli importanti arrivano anche dalla fuga: l’auto di Ocone è stata fermata all’altezza di Ponte Rotto, a Mirabello Sannitico, vicino Campobasso. All’interno, i Carabinieri hanno trovato il figlio quindicenne senza vita e la figlia sedicenne gravemente ferita, ora ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Tracce di sangue significative sono state rilevate nel veicolo.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo avrebbe colpito i figli non solo con pietre ma anche con una bottiglia di vetro.

La Procura di Benevento, guidata dal procuratore Gianfranco Scarfò, coordina le indagini. Tra le ipotesi al vaglio non solo il femminicidio, ma anche la configurazione di una vera e propria strage familiare, visto l’elevato numero di vittime.

Nelle prossime ore sono attesi gli interrogatori e gli accertamenti medico-legali, che dovranno fare chiarezza sulla dinamica del delitto e sulle condizioni psicologiche dell’indagato.

Intanto, la comunità di Paupisi resta sconvolta da una tragedia che ha travolto l’intera famiglia e che ha lasciato sgomento il piccolo centro sannita.