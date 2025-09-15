Formazione, valori e futuro: le parole del vescovo Palumbo agli studenti

TERMOLI. «Quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur (Cassiodoro, Variae, 1,24)». Così si rivolge il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, nel giorno che segna il ritorno a scuola.

«A tutti gli studenti, dirigenti, docenti, personale delle scuole presenti sul territorio della Diocesi di Termoli-Larino, per il nuovo Anno Scolastico 2025-2026.

Carissimi, l’inizio del nuovo anno scolastico è anche per me occasione opportuna per rivolgere a tutti voi una parola di saluto e di augurio, in ragione del mio servizio pastorale in mezzo a voi, animato dall’entusiasmante esperienza accumulata in tanti anni di insegnamento (e tuttora viva in ambito accademico ecclesiastico) tra studenti e colleghi.

Di fronte alle molteplici sfide della società contemporanea, tra il ritmo veloce degli eventi, la scuola rimane salda come ambiente educativo: un luogo in cui si cresce per apprendere, insieme alle chiavi dei saperi, la lezione sul vivere pieno di senso, per diventare persone adulte e mature, in grado di percorrere le strade della vita.

È sotto gli occhi di tutti come la scuola si trovi oggi più che mai a fronteggiare nodi complessi, a cominciare dalla sua stessa identità e dagli obiettivi da perseguire, nella concatenazione relazionale tra passato, presente e futuro.

Pur nel contesto della cosiddetta “società liquida” o del “post-moderno”, rimane il fatto che la scuola deve, da una parte, trasmettere quanto ereditato dal passato, e dall’altra fornire strumenti adeguati per leggere il presente e acquisire capacità per costruire il futuro, rispondendo alla vocazione che, mediante insegnamento e studio, qualifica inequivocabilmente la scuola e l’educazione: per una coscienza critica, una migliore formazione dell’uomo e del cittadino e una conseguente crescita del senso del bene comune.

Un antico autore ha scritto: “Quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur” (Ciò che non si impara in gioventù, non lo si sa in vecchiaia).

Dinanzi alla cogenza di tutto questo, le coordinate di diritto-dovere si incrociano e si armonizzano mirabilmente per tutti coloro che vivono e si muovono nell’universo della scuola e nella società civile.

Voi studenti avete il diritto di essere aiutati a guardare lontano, con cuore grande, coltivando grandi ideali che nutrano il desiderio e sostengano il dovere di compiere grandi cose. La scuola ha il delicato compito di risvegliare la vostra vita, insegnarvi a vivere bene e promuovere un’esistenza che abbia senso profondo, con i colori dell’entusiasmo, della gioia e della speranza, rivendicando al contempo il diritto di poter godere appieno dei frutti della propria opera, quando l’insegnante, consapevole del ruolo di educatore, sceglie di esserci nella vita degli studenti, non solo per offrire conoscenze, ma per sostenere lo sbocciare e il fiorire della loro vita.

Quando ogni educatore si percepisce come maestro di vita, prima ancora che esperto di scienza, è giustamente riconosciuto e gratificato per questa missione. Anche i genitori devono sentirsi sollecitati e sostenuti, rafforzando così l’alleanza vitale scuola-famiglia, a beneficio dei loro figli.

Agli studenti, dirigenti, docenti e personale delle scuole presenti sul territorio della Diocesi di Termoli-Larino, auguro di vivere questo nuovo Anno Scolastico come un tempo propizio della vita, dentro una “palestra” speciale dove, oltre ad apprendere nozioni di scientia, ci si allena per crescere in sapientia, maturando la cultura dell’incontro, del dialogo, della solidarietà e dell’amore fraterno.

Grazie per quello che siete, per quello che fate e farete. Con una affettuosa Benedizione nel Signore.