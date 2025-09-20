Guglionesi celebra il primo matrimonio LgbtQ+: Sharon e Monica unite dall’amore

GUGLIONESI. Sabato 20 settembre 2025 entrerà negli annali di Guglionesi come una giornata storica e indimenticabile. Nella sala consiliare, tra sorrisi sinceri, occhi lucidi e applausi scroscianti, Sharon Pescatori e Monica Valeria Gallegos Medina hanno pronunciato il loro “sì”, diventando la prima coppia LgntQ++ a sposarsi nel piccolo borgo molisano.

Il sindaco Leo Antonacci ha celebrato la cerimonia con parole che resteranno nel cuore di tutti. “Permettetemi di dire due parole: sono davvero felice di celebrare questa unione, perché ogni forma di amore merita di essere celebrata. Sono orgoglioso di far parte, anche solo in parte, di questo vostro percorso d’amore”. Un messaggio di inclusione e riconoscimento dei diritti civili, pronunciato in una cornice vibrante di emozione e partecipazione.

La sala era gremita di familiari, amici e cittadini, molti dei quali hanno partecipato commossi, testimoniando il sostegno della comunità. Sharon e Monica si sono scambiate promesse di amore e rispetto reciproco e le fedi, simbolo del loro impegno e della loro unione.

Con questo matrimonio, Sharon e Monica hanno scritto una pagina nuova nella storia civile di Guglionesi, diventando simbolo di coraggio e visibilità per la comunità LGBTQ+ del Molise. La loro unione dimostra che anche i piccoli comuni possono essere protagonisti di grandi cambiamenti sociali.

Il 20 settembre 2025 sarà ricordato come un giorno di celebrazione dell’amore e dei diritti civili. Sharon e Monica hanno mostrato che l’amore merita di essere vissuto e riconosciuto senza compromessi né distinzioni.

Alberta Zulli