La forza delle donne: «La mia vita con un compagno invisibile e ingombrante: il diabete»

GUGLIONESI. Ci sono donne che diventano grandi senza averlo scelto, costrette a crescere prima del tempo da battaglie che nessuno dovrebbe affrontare da adolescente. Donne forgiate nel fuoco delle difficoltà, che hanno imparato a camminare su terreni impervi e a volare nonostante il peso delle loro ferite invisibili. La loro forza non è mai solo fisica: è una resistenza profonda, a tratti silenziosa, un’energia che nasce da una scelta quotidiana, dal rifiuto coraggioso della resa.

Qualche settimana fa, abbiamo raccontato la storia di Angela, una donna che, come molte altre, convive con un mostro che la sfida ogni giorno. Potrebbe diventare una rubrica, un modo per dare voce a tutte le donne che lottano quotidianamente e che spesso restano invisibili.

Oggi voglio parlare della mia esperienza. Mi chiamo Alberta, qualcuno mi conoscerà come giornalista di TermoliOnline. Forse qualcuno ha incrociato il mio nome sotto una delle tante storie che ho raccontato, o ha ascoltato la mia voce davanti a un microfono. Ma c’è un racconto spesso nascosto, quello che nasce dall’invisibile.

Ho 40 anni. Da quando ne avevo 14, la mia vita è cambiata radicalmente. Nel 1999, il diabete di tipo 1è entrato nella mia esistenza senza chiedere permesso, come un’ombra ingombrante e inaspettata. All’inizio erano solo paure incomprese, diagnosi confuse e silenzi. I medici non capivano cosa avessi, e io ero già stata data per spacciata. Il 10 settembre di quell’anno sono caduta in coma, sospesa tra la vita e qualcosa di indefinibile. Pochi giorni prima ero diventata zia per la seconda volta e non ho potuto abbracciare subito quel piccolo miracolo; l’ho visto solo verso la fine di settembre. A ottobre, tornata a casa dall’ospedale, ho compreso che nulla sarebbe stato più come prima.

Non è stata una lotta semplice. Ho sviluppato retinopatia e neuropatia, compagne pesanti di un percorso che non scegli, ma che non si può ignorare. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto mollare tutto, essere solo una ragazza di 14 anni, libera da malattie e catene invisibili. Ma dentro di me si annida quella forza che tante donne conoscono e che pochi scorgono: la determinazione di chi decide che la vita, anche nelle sue forme più dure, merita di essere vissuta.

Da oltre 11 anni porto con me il microinfusore e il sensore, strumenti diventati un’estensione di me, un supporto fondamentale nella gestione quotidiana di una malattia che non concede tregua. Ogni giorno richiede attenzione, piccoli gesti ripetuti centinaia di volte, glicemie, aghi e controlli che diventano la mia resilienza quotidiana.

“Avete presente Super Vicky, il telefilm anni ’90? Bene, da quando ho il micro e il sensore attaccati al corpo, io sono Super Bì, una robottina. Mi piace scherzarci su.”

Ma la vera autonomia nasce dalla capacità di affrontare il dolore, la paura e la fragilità trasformandoli in volontà.

Il mio lavoro di giornalista è molto più di un mestiere: è una missione che nasce anche da questa esperienza personale. Raccontare storie, dare voce, scavare sotto la superficie, è una forma di resistenza, un modo per trasformare il privato in pubblico, per far capire che dietro ogni battaglia personale si cela un coraggio universale.

Oggi sono anche referente regionale per Diabete Italia per lo Young, un ruolo che mi permette di supportare i giovani che affrontano sfide simili alla mia e di portare avanti progetti di informazione e sensibilizzazione sul diabete.

La mia storia non è soltanto la mia: è quella di tutte le donne che, ogni giorno, affrontano prove che potrebbero spezzarle, ma che scelgono di rialzarsi. È la vicenda di chi impara, spesso troppo presto, che la forza non è assenza di paura, ma la decisione di andare avanti nonostante tutto. In un mondo che spesso non ascolta, quella forza femminile diventa un grido silenzioso, un messaggio potente: non ci arrenderemo mai.