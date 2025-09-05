Muore schiacciato dal trattore, Guglionesi piange un altro figlio

GUGLIONESI. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in incubo nelle campagne di Guglionesi. Un agricoltore di 49 anni, Antonio Travaglini, ha perso la vita dopo che il trattore con cui stava operando si è ribaltato in una scarpata, schiacciandolo senza lasciargli scampo.

Quando i soccorritori sono arrivati, per lui non c’era già più nulla da fare. Le sirene hanno squarciato il silenzio delle colline, ma l’uomo era lì, immobile, travolto dal peso del suo stesso lavoro.

La notizia ha fatto il giro del paese in pochi minuti, gettando tutti nello sconforto. Sui social si moltiplicano i messaggi di dolore e incredulità: amici, parenti, conoscenti, nessuno riesce a capacitarsi di quanto accaduto. Non ci posso credere… ci eravamo sentiti l’altro giorno, è terribile”, scrive qualcuno. “Un uomo gentile e disponibile, lascia un vuoto enorme”, aggiunge un altro.Tra i messaggi emergono parole di conforto e commozione: “È un dolore che sentiamo tutti, sembra impossibile che una cosa così possa succedere a qualcuno della nostra età”, scrive una concittadina. “Ti ricorderemo sempre per la tua bontà e il tuo sorriso. RIP”, aggiunge un altro. “Non riesco a smettere di pensare a quanto sia ingiusto tutto questo. Condoglianze alla famiglia”, scrive ancora un amico.

La comunità di Guglionesi è sotto choc: un altro nome si aggiunge alla lista delle vite spezzate nei campi, un’altra famiglia costretta a convivere con un dolore insopportabile.