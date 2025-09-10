“Violenza contro le donne, ogni voce conta”: a Termoli si fa rete

TERMOLI. Dicono che te la sei cercata? Quante volte una donna che subisce violenza sente questa frase? Troppe. Ancora oggi, in troppi contesti, si tende a colpevolizzare chi subisce abusi, molestie o stalking, come se fosse colpa sua. La verità è semplice e dura: la violenza non è mai colpa della donna che la subisce. È una scelta di chi agisce, una ferita inflitta alla libertà e alla dignità.

Le donne hanno il diritto di vivere senza paura, di muoversi nello spazio pubblico, di tornare a casa senza timore. E ci sono reti, centri e collettivi pronti ad ascoltarvi, a proteggerle e a offrire strumenti concreti di aiuto.

La Collettiva transfemminista FuoriRotta, a Termoli, è tra i soggetti attivi sul territorio che promuovono momenti di confronto, informazione e supporto concreto. Con iniziative pubbliche e campagne di sensibilizzazione, ricordano che la solidarietà tra donne è pratica e forza, che la lotta alla violenza passa dalla costruzione di reti sicure e dalla partecipazione attiva della comunità.

Se hai bisogno di aiuto, puoi chiamare:

1522 – Numero Nazionale Antiviolenza e Antistalking

– Numero Nazionale Antiviolenza e Antistalking 327 8296705 – Centro Antiviolenza BeFree (Termoli, CB)

– Centro Antiviolenza (Termoli, CB) 333 482 0030 – Info sulla Casa Rifugio BeFree (Campobasso, CB)

– Info sulla (Campobasso, CB) DonneXStrada – Informazioni sui Punti Viola , spazi sicuri sul territorio

– Informazioni sui , spazi sicuri sul territorio ViolaWalkHome – Servizio di accompagnamento sicuro per chi rientra a casa da sola

Questi numeri rappresentano strumenti concreti per difendere la propria libertà e sicurezza. Ogni donna ha il diritto di denunciare, chiedere aiuto e proteggersi.

La violenza si combatte con la parola, la consapevolezza e la rete tra donne. Raccontare, denunciare e sostenere chi è in difficoltà è un atto di coraggio collettivo. Chiedere aiuto non è mai un segno di debolezza: è un atto di forza, di consapevolezza e di libertà.

Ogni donna ha il diritto di vivere senza paura, di tornare a casa in sicurezza, di muoversi nello spazio pubblico senza timore. Ogni voce che si alza contro la violenza è un passo verso un mondo più sicuro e giusto.