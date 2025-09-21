Anche Termoli fa parte della Repubblica del Movimento: partecipiamo allo SportCity Day!

TERMOLI. Anche Termoli fa parte della Repubblica del Movimento: lo SportCity Day è l’evento dell’anno di Fondazione SportCity: una festa tutta italiana che punta al benessere, alla qualità della vita, alla felicità e all’ambiente.

Oggi, domenica 21 settembre, una giornata di sport da trascorrere all’aperto all’insegna delle discipline sportive.

Evento organizzato dalla Fondazione “SportCity” che per l’occasione propone attività sportive in piazza attraverso attraverso la giornata “SportCity Day”. Sono 164 le città italiane, tra le quali Termoli, che saranno in piazza domenica 21 settembre per celebrare la giornata di sport.

Rappresentazioni delle varie discipline sportive si terranno a Termoli in quattro aree specifiche del centro cittadino. Piazza Monumento, dove ci sarà il basket, hockey, pattinaggio, danza aerea e l’Associazione Italiana Arbitri. In Corso Nazionale la danza e l’atletica. In Piazza Sant’Antonio il calcio, basket, rugby, pallavolo, tennis, boxe, equitazioni, tiro con l’arco, scherma, pole dance, karatè e judo.

Infine, al Belvedere dei Fotografi spazio a La Vida Wellness e Medical per le proprie rappresentazioni ed esibizioni. La maratona sportiva si svolgerà dalle ore 10 alle 22 e vedrà la presenza di 36 associazioni sportive della città. «Una festa tutta italiana che punta al benessere, alla qualità della vita, alla felicità e all’ambiente», così la Fondazione Sport City che propone l’evento.

L’amministrazione comunale di Termoli partecipa per il terzo anno consecutivo, «Una manifestazione – ha detto il vicesindaco Michele Barile – in cui crediamo tanto, siamo entrati in punta di piedi in questa Fondazione e condividiamo in pieno i valori che vengono proposti in scala nazionale e in questa giornata dello “SportCity”.

La città si trasforma, così, in una palestra a cielo aperto per rappresentazioni ed esibizioni. Il vero spirito della manifestazione è di cercare di coinvolgere tutti per far conoscere le attività che le associazioni propongono per l’attività della prossima stagione sportiva».

Quest’anno il colore scelto per l’evento è il verde a testimonianza dell’impegno messo in campo all’insegna del benessere e dell’ambiente e al fine di poter realizzare su tutto il territorio italiano quella che viene definita “La Repubblica del Movimento”.