Baby velisti al meeting scuola: lo sport per tutti

TERMOLI. Unione, condivisione, amicizia e sport per tutti. Sono le parole chiave che hanno animato il Meeting Scuola Vela Zonale 2025 organizzato dalla IX Zona FIV Abruzzo e Molise con il patrocinio del Comune di Francavilla nel Circolo Nautico di Francavilla a Mare, presso il nuovo Marina.

L’incontro dedicato alla vela e all’importante tema dell’inclusione ha coinvolto una cinquantina tra bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni che hanno frequentato quest’anno corsi di Scuola Vela Fiv presso i circoli affiliati della IX Zona, in particolare quelli di Giulianova, Pescara, Ortona, Termoli e della stessa Francavilla.

L’appuntamento si è svolto in un clima di amicizia e condivisione con uscite in barca ma anche giochi educativi di gruppo, con l’obiettivo di rafforzare la passione per la vela. Alla fine della giornata sono stati consegnati ai ragazzi gadget e diplomi di partecipazione.

Domenico Guidotti, presidente della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise: “E’ un evento a cui tengo particolarmente perché la Federazione ha messo in campo diversi progetti per i giovani e l’attività della scuola vela è il mezzo per formare nuovi talenti. Questo di Francavilla è stato un momento ludico ma anche un’occasione per incentivare i ragazzi a continuare l’attività velica nei propri circoli”.