Bocce: atleti molisani impegnati ai tricolori di Roma e Milano

MOLISE. Roma, oltre al Mondiale di Petanque, si prepara ad accogliere un altro grande appuntamento sportivo: le finali nazionali del circuito federale di Beach Bocce 2025, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese, cuore verde della Capitale.

Organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, la kermesse tricolore metterà in palio tre titoli italiani – individuale, coppia e coppia mista – coinvolgendo 72 atleti qualificati attraverso le tappe regionali estive: 24 individualisti, 16 coppie e 8 coppie miste, in rappresentanza di circa 20 società di 16 comitati regionali.

Tra i protagonisti in gara ci sarà anche la delegazione del Molise:

della Bocciofila Riccese Riccia difenderà i colori regionali nella specialità individuale; il tandem composto da Maurizio Silvaroli e Attilio Antonioli, portacolori dell’AVIS Campobasso, si cimenterà nella prova a coppia.

La presenza della delegazione molisana testimonia la vitalità del movimento regionale, capace di conquistarsi sul campo l’accesso a un palcoscenico nazionale di prestigio.

Pasquale Ursillo aveva vinto la classifica regionale individuale, mentre Maurizio Silvaroli e Attilio Antonioli quella a coppia, al termine del tour federale regionale 2025, con tappe organizzate alla Marina di Montenero di Bisaccia, al Santucci Sport Zone di Campobasso e a Ripalimosani.

“Siamo entusiasti di vedere il Beach Bocce crescere in Italia, grazie all’impegno e alla passione dei nostri atleti, della commissione e degli organizzatori – hanno dichiarato il presidente federale Roberto Favre e il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Le finali nazionali del Beach Bocce 2025, che si terranno nella magnifica cornice di Villa Borghese a Roma, rappresentano un momento di grande rilevanza per la Federazione Italiana Bocce. Questi eventi non solo celebrano l’abilità dei nostri atleti, ma rafforzano anche il legame tra sport, natura e cultura”.

La due giorni romana non sarà solo un evento sportivo di rilievo, ma anche una vetrina per la disciplina del Beach Bocce, che coniuga tradizione e innovazione, riscuotendo crescente successo tra giovani e appassionati di tutte le età.

La delegazione della FIB Molise sarà presente anche ai Campionati Italiani Seniores di bocce, riservati alle Categorie B e C, maschili e femminili, in programma a Lainate (MI), sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Delegazione Molise – Campionati Seniores

Categoria B Individuale: Antonio Verdone (La Torre Vinchiaturo)

Antonio Verdone (La Torre Vinchiaturo) Categoria B Coppia: Dino Pistilli – Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo)

Dino Pistilli – Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo) Categoria C Individuale: Loreto Tizzano (ASD Comunale Oratino)

Loreto Tizzano (ASD Comunale Oratino) Categoria C Coppia: Mario Perrella – Luigi Lanzillo (La Torre Vinchiaturo)

Mario Perrella – Luigi Lanzillo (La Torre Vinchiaturo) Categoria C Femminile Individuale 1: Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo)

Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo) Categoria C Femminile Individuale 2: Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo)

Ai Campionati Italiani di Lainate prenderanno parte circa 400 atleti:

Individuale Categoria B Femminile: 24 giocatrici

24 giocatrici Individuale Categoria C Femminile: 48 giocatrici

48 giocatrici Maschile Categoria B e C: 16 formazioni nella Terna, 32 nella Coppia e 64 nell’Individuale

Saranno utilizzati 13 impianti, per un totale di 58 corsie di gioco:

Bocciodromo di Lainate – Centro Sportivo Comunale “Nelson Mandela” (fasi finali)

Casa del Giovane, Turbigo

Bustese, Busto Garolfo

Lilla, Legnano

Malvestiti, Magnago

Nuova Paolo Colombo, Milano

Boffalorese, Boffalora Sopra Ticino

Sperone Neirano, Cusano Milanino

Oliveri, Binasco

Caccialanza, via Padova, Milano

Cugini Moroni, Lacchiarella

Cologno, Cologno Monzese

Fausto e Serse Coppi, Milano

Programma della manifestazione (arbitro nazionale: Roberto Mereu)