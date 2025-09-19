Bocce: atleti molisani impegnati ai tricolori di Roma e Milano

MOLISE. Roma, oltre al Mondiale di Petanque, si prepara ad accogliere un altro grande appuntamento sportivo: le finali nazionali del circuito federale di Beach Bocce 2025, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese, cuore verde della Capitale.
Organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, la kermesse tricolore metterà in palio tre titoli italiani – individuale, coppia e coppia mista – coinvolgendo 72 atleti qualificati attraverso le tappe regionali estive: 24 individualisti, 16 coppie e 8 coppie miste, in rappresentanza di circa 20 società di 16 comitati regionali.
Tra i protagonisti in gara ci sarà anche la delegazione del Molise:
- Pasquale Ursillo della Bocciofila Riccese Riccia difenderà i colori regionali nella specialità individuale;
- il tandem composto da Maurizio Silvaroli e Attilio Antonioli, portacolori dell’AVIS Campobasso, si cimenterà nella prova a coppia.
La presenza della delegazione molisana testimonia la vitalità del movimento regionale, capace di conquistarsi sul campo l’accesso a un palcoscenico nazionale di prestigio.
Pasquale Ursillo aveva vinto la classifica regionale individuale, mentre Maurizio Silvaroli e Attilio Antonioli quella a coppia, al termine del tour federale regionale 2025, con tappe organizzate alla Marina di Montenero di Bisaccia, al Santucci Sport Zone di Campobasso e a Ripalimosani.
“Siamo entusiasti di vedere il Beach Bocce crescere in Italia, grazie all’impegno e alla passione dei nostri atleti, della commissione e degli organizzatori – hanno dichiarato il presidente federale Roberto Favre e il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Le finali nazionali del Beach Bocce 2025, che si terranno nella magnifica cornice di Villa Borghese a Roma, rappresentano un momento di grande rilevanza per la Federazione Italiana Bocce. Questi eventi non solo celebrano l’abilità dei nostri atleti, ma rafforzano anche il legame tra sport, natura e cultura”.
La due giorni romana non sarà solo un evento sportivo di rilievo, ma anche una vetrina per la disciplina del Beach Bocce, che coniuga tradizione e innovazione, riscuotendo crescente successo tra giovani e appassionati di tutte le età.
La delegazione della FIB Molise sarà presente anche ai Campionati Italiani Seniores di bocce, riservati alle Categorie B e C, maschili e femminili, in programma a Lainate (MI), sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.
Delegazione Molise – Campionati Seniores
- Categoria B Individuale: Antonio Verdone (La Torre Vinchiaturo)
- Categoria B Coppia: Dino Pistilli – Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo)
- Categoria C Individuale: Loreto Tizzano (ASD Comunale Oratino)
- Categoria C Coppia: Mario Perrella – Luigi Lanzillo (La Torre Vinchiaturo)
- Categoria C Femminile Individuale 1: Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo)
- Categoria C Femminile Individuale 2: Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo)
Ai Campionati Italiani di Lainate prenderanno parte circa 400 atleti:
- Individuale Categoria B Femminile: 24 giocatrici
- Individuale Categoria C Femminile: 48 giocatrici
- Maschile Categoria B e C: 16 formazioni nella Terna, 32 nella Coppia e 64 nell’Individuale
Saranno utilizzati 13 impianti, per un totale di 58 corsie di gioco:
- Bocciodromo di Lainate – Centro Sportivo Comunale “Nelson Mandela” (fasi finali)
- Casa del Giovane, Turbigo
- Bustese, Busto Garolfo
- Lilla, Legnano
- Malvestiti, Magnago
- Nuova Paolo Colombo, Milano
- Boffalorese, Boffalora Sopra Ticino
- Sperone Neirano, Cusano Milanino
- Oliveri, Binasco
- Caccialanza, via Padova, Milano
- Cugini Moroni, Lacchiarella
- Cologno, Cologno Monzese
- Fausto e Serse Coppi, Milano
Programma della manifestazione (arbitro nazionale: Roberto Mereu)
- Sabato 20 settembre, dalle 9: fasi eliminatorie individuale categorie B e C Maschile e C Femminile
- Sabato 20 settembre, dalle 14: coppie e terne categorie B e C Maschile, individuale categoria B Femminile
- Sabato 20 settembre, ore 15: semifinali individuale categorie B e C Maschile e Femminile presso Bocciodromo di Lainate
- Domenica 21 settembre, dalle 9: finali di tutte le specialità e categorie, Maschile e Femminile
- Domenica 21 settembre, ore 13: cerimonia di premiazione