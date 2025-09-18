Bocce: delegati molisani a Torino per le elezioni federali

MOLISE. Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce, raccogliendo il 71,99% (221 voti) delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto, arrivati al B&B Hotel di Borgaro Torinese, in provincia di Torino, per l’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali centrali per il quadriennio 2025-2028 e l’Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche statutarie.
Il neo-presidente Roberto Favre, che succede a Marco Giunio De Sanctis, eletto alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico, ha avuto la meglio sugli altri due candidati alla presidenza della Federbocce: Corrado Tecchi 60 voti (19,54%) e Giancarlo Gosti 25 voti (8,14%).
Il nuovo Consiglio Federale risulta così composto:
- Marco Ziraldo (117 preferenze)
- Moreno Rosati (113)
- Alessandro Bianchi (111)
- Claudio Vittino (108)
- Orietta Calonego (102)
- Francesco Furlani (98)
- Francesco Del Vecchio (97) in rappresentanza degli Affiliati,
- Flavio Stani (19) e Antonella Germanò (17) in rappresentanza degli Atleti,
- Francesca Di Folco (20) in rappresentanza dei Tecnici.
Presenti l’86,27% degli aventi diritto al voto, pari a 308 votanti su 357 delegati, che hanno approvato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Federale e, come novità assoluta, è stato istituito il Settore Paralimpico denominato SIP all’interno della FIB, avente autonomia tecnico-gestionale dietro le indicazioni e gli orientamenti del Consiglio Federale.
A Borgaro Torinese erano presenti anche i delegati al voto della FIB Molise:
Mario Perrella, Antonio Di Tota, Riccardo Forte, Alessandra Palladino, Gregorio Valente, Carmine Iacovella, Franco Iengo e Sandro Velocci.
La delegazione della FIB Molise è stata guidata dal Presidente Giuseppe Formato, per il quale:
“Dopo otto anni di presidenza dell’amico Marco Giunio De Sanctis, che resta il nostro punto di riferimento, si apre una nuova pagina per il movimento boccistico italiano. Il Molise continuerà a recitare un ruolo da protagonista, grazie agli ottimi rapporti che intercorrono, personalmente e la nostra regione, con il presidente Roberto Favre e con tutti i componenti del Consiglio Federale. Il Molise continuerà ad avere un ruolo importante all’interno della Federazione e continueremo a organizzare i più importanti eventi federali, così come stiamo facendo dal 2022”.
Al termine dell’Assemblea Elettiva Nazionale, il nuovo Presidente Roberto Favre ha convocato il primo Consiglio Federale del mandato 2025-2028, augurando il buon lavoro a tutti i neo e attuali consiglieri, rimarcando alcuni aspetti del programma elettorale con gli obiettivi da raggiungere.
Roberto Favre ha dichiarato:
“Desidero ringraziare tutte le società e i delegati che mi hanno accordato la loro fiducia. È per me un grande onore assumere la Presidenza della Federazione Italiana Bocce. Si apre una nuova fase che affronteremo con serietà, passione e spirito di servizio. La mia priorità sarà quella di lavorare per la crescita dell’intero movimento, valorizzando tutte le discipline e rafforzando il ruolo sociale e sportivo della nostra Federazione. Sarò il presidente di tutti, con l’impegno costante all’ascolto e al dialogo. Non vedo l’ora di iniziare un percorso comune, con l’obiettivo di rendere la FIB sempre più unita, forte e proiettata al futuro”.