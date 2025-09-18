Bocce: delegati molisani a Torino per le elezioni federali

MOLISE. Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce, raccogliendo il 71,99% (221 voti) delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto, arrivati al B&B Hotel di Borgaro Torinese, in provincia di Torino, per l’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali centrali per il quadriennio 2025-2028 e l’Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche statutarie.

Il neo-presidente Roberto Favre, che succede a Marco Giunio De Sanctis, eletto alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico, ha avuto la meglio sugli altri due candidati alla presidenza della Federbocce: Corrado Tecchi 60 voti (19,54%) e Giancarlo Gosti 25 voti (8,14%).

Il nuovo Consiglio Federale risulta così composto:

Marco Ziraldo (117 preferenze)

Moreno Rosati (113)

Alessandro Bianchi (111)

Claudio Vittino (108)

Orietta Calonego (102)

Francesco Furlani (98)

Francesco Del Vecchio (97) in rappresentanza degli Affiliati ,

in rappresentanza degli , Flavio Stani (19) e Antonella Germanò (17) in rappresentanza degli Atleti ,

e in rappresentanza degli , Francesca Di Folco (20) in rappresentanza dei Tecnici.

Presenti l’86,27% degli aventi diritto al voto, pari a 308 votanti su 357 delegati, che hanno approvato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Federale e, come novità assoluta, è stato istituito il Settore Paralimpico denominato SIP all’interno della FIB, avente autonomia tecnico-gestionale dietro le indicazioni e gli orientamenti del Consiglio Federale.

A Borgaro Torinese erano presenti anche i delegati al voto della FIB Molise:

Mario Perrella, Antonio Di Tota, Riccardo Forte, Alessandra Palladino, Gregorio Valente, Carmine Iacovella, Franco Iengo e Sandro Velocci.

La delegazione della FIB Molise è stata guidata dal Presidente Giuseppe Formato, per il quale:

“Dopo otto anni di presidenza dell’amico Marco Giunio De Sanctis, che resta il nostro punto di riferimento, si apre una nuova pagina per il movimento boccistico italiano. Il Molise continuerà a recitare un ruolo da protagonista, grazie agli ottimi rapporti che intercorrono, personalmente e la nostra regione, con il presidente Roberto Favre e con tutti i componenti del Consiglio Federale. Il Molise continuerà ad avere un ruolo importante all’interno della Federazione e continueremo a organizzare i più importanti eventi federali, così come stiamo facendo dal 2022”.

Al termine dell’Assemblea Elettiva Nazionale, il nuovo Presidente Roberto Favre ha convocato il primo Consiglio Federale del mandato 2025-2028, augurando il buon lavoro a tutti i neo e attuali consiglieri, rimarcando alcuni aspetti del programma elettorale con gli obiettivi da raggiungere.

Roberto Favre ha dichiarato: