Domenica in acqua con i Vogatori Termoli: 4ª tappa del campionato interno

TERMOLI. Domenica 14 settembre 2025, dalle ore 9 alle ore 18, il porto di Termoli ospiterà la 4ª Tappa del Campionato Interno Città, regata canottieri organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Vogatori Termoli”, presieduta da Saverio Lacerenza.

Il campo di gara sarà allestito nello specchio acqueo antistante il molo del porto turistico “Marina di San Pietro” e la spiaggia di Rio Vivo. In caso di condizioni meteomarine avverse, la competizione sarà spostata all’interno del porto di Termoli.

La Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso apposita ordinanza per garantire la sicurezza della navigazione e dei partecipanti. Tutte le unità in transito nella zona dovranno prestare massima attenzione e navigare a velocità ridotta, evitando onde che possano interferire con la regata. Le manovre dovranno essere coordinate con l’organizzatore via VHF (canale 16).

Sono esentate dai divieti le imbarcazioni della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso. L’A.S.D. Vogatori Termoli si occuperà della gestione dell’evento, compreso il monitoraggio delle condizioni meteomarine, la sicurezza dei partecipanti, l’assistenza sanitaria e il recupero delle boe al termine della manifestazione.

L’ordinanza precisa inoltre che tutti gli obblighi normativi e di sicurezza devono essere rispettati dai partecipanti, e che eventuali violazioni comporteranno sanzioni civili e penali secondo la normativa vigente.

L’evento promette una giornata di sport e spettacolo per gli appassionati e per i residenti, confermando Termoli come punto di riferimento per le competizioni remiere locali.