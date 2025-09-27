I giovani velisti del circolo “Cariello” al Trofeo Coni

LIGNANO SABBIADORO. Il Circolo Vela Cariello di Termoli protagonista al prestigioso Trofeo Nazionale delle Regioni Coni, in programma a Lignano Sabbiadoro, dove difende i colori della Regione Molise in una competizione che celebra lo sport giovanile e l’eccellenza tecnica delle federazioni regionali.

La squadra molisana schiererà nei doppi la coppia formata da Andrea Granitto e Lorenzo Quaglia, mentre nella classe Optimist sarà Tobia Vallo a portare in alto il nome del circolo termolese. I giovani atleti, selezionati per le loro capacità e risultati, si confronteranno con le migliori promesse della vela italiana in un contesto di alto livello tecnico e agonistico.

A guidare la preparazione e la strategia della squadra ci sono gli allenatori Domenico Guidotti e Vincenzo Santomiero, figure di riferimento per la crescita sportiva e personale dei ragazzi.

Il loro lavoro costante e la dedizione alla disciplina hanno reso possibile questa importante partecipazione, che rappresenta un traguardo significativo per la vela molisana.

Il Trofeo Coni, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è una vetrina nazionale per le discipline giovanili e un’occasione di confronto tra le realtà sportive regionali. La presenza del Circolo Vela Cariello conferma il ruolo centrale di Termoli nella promozione dello sport e nella valorizzazione dei talenti locali.