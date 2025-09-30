TERMOLI. I giovani velisti del circolo “Mario Cariello” brillano al Trofeo Nazionale Coni delle Regioni.

Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione del Circolo Vela “Cariello” di Termoli al Trofeo Nazionale Coni delle Regioni, disputato a Lignano Sabbiadoro. La manifestazione ha visto confrontarsi le migliori selezioni regionali italiane, offrendo ai giovani atleti un’occasione unica di crescita sportiva e personale.

La squadra molisana ha schierato nei doppi la coppia Andrea Granitto e Lorenzo Quaglia, mentre nella classe Optimist ha gareggiato Tobia Vallo, portando in alto il nome del circolo termolese. Nonostante la giovane età e la concorrenza di regioni storicamente blasonate come Abruzzo, Campania e Liguria, i velisti del Circolo “Cariello” hanno ottenuto risultati significativi, confermando la qualità della preparazione tecnica e l’impegno costante durante tutto l’anno.

A guidare la squadra ci sono stati gli allenatori Domenico Guidotti e Vincenzo Santomiero, che hanno seguito i ragazzi nella preparazione e nella strategia di gara. Il presidente del circolo, Fabrizio Loffreda, ha espresso grande entusiasmo: “Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti dai nostri giovani atleti. Questo successo è frutto della dedizione dei ragazzi, del supporto delle famiglie e del lavoro costante del nostro staff tecnico. È una soddisfazione vedere la nostra regione competere ad alti livelli con realtà così importanti.”

Il Trofeo Nazionale Coni rappresenta una vetrina nazionale per lo sport giovanile, promuovendo la crescita dei talenti locali e l’eccellenza tecnica delle federazioni regionali. La partecipazione del Circolo “Cariello” conferma il ruolo centrale di Termoli nella promozione della vela e nello sviluppo dei giovani atleti, valorizzando il mare come luogo di formazione e sport.

L’esperienza ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, affinare le tecniche di regata e rafforzare lo spirito di squadra, dimostrando passione e costanza, nonostante gli impegni scolastici e quotidiani.

In sintesi, il Circolo Vela “Cariello” torna da Sabbiadoro con entusiasmo e motivazione, pronto a proseguire nella crescita dei suoi giovani talenti e a consolidare il Molise come terra capace di eccellere nello sport giovanile.