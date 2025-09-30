La scherma termolese brilla anche al Trofeo Coni

LIGNANO SABBIADORO. Una vera festa dello sport giovanile ha animato la località balneare friulana con il Trofeo CONI 2025, che ha visto la partecipazione di ben 4.600 giovani atleti provenienti da ogni angolo d’Italia. Tra le realtà protagoniste, anche l’Accademia della Scherma di Termoli, orgogliosamente presente con i suoi talenti e con il fiore all’occhiello della spedizione: Francesco D’Oppido, sceso in pedana nella specialità del fioretto.

La manifestazione, tra le più importanti a livello nazionale per lo sport giovanile, ha offerto un’occasione unica per vivere l’agonismo ai massimi livelli, promuovendo valori di passione, amicizia e sana competizione. Per la società termolese, si è trattato di un traguardo significativo: un riconoscimento tangibile del lavoro svolto negli anni, tra sacrifici, allenamenti e una caparbietà che ha permesso di costruire credibilità e spazio nel panorama schermistico italiano.

L’Accademia della Scherma di Termoli, da tempo impegnata nella valorizzazione di questa disciplina affascinante, continua a distinguersi per la qualità della preparazione e per l’impegno nel formare giovani promesse. La partecipazione al Trofeo Coni rappresenta non solo un momento di crescita per gli atleti, ma anche un’occasione per portare in alto i colori della città e dimostrare che anche dalle realtà locali possono emergere talenti pronti a competere con i migliori.

Francesco D’Oppido, con la sua presenza in pedana, ha incarnato lo spirito della manifestazione e l’ambizione di un’intera comunità sportiva che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.