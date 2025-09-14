La Termoli Nuoto non va in vacanza

TERMOLI. In questo fine settimana, nello scenario siciliano di Mondello, a Palermo, nella zona di Parco della Favorita e nelle sue acque cristalline si sono svolte le gare in acque libere della DTW (Dominate The Water).

Dominate The Water è un insieme di manifestazioni di nuoto in acque libere che concilia eventi sportivi, passione, valorizzazione e tutela dei mari e delle spiagge italiane.

Francesco Scarati, atleta della Asd Termoli Nuoto, ha partecipato alla gara del miglio marino e si è posizionato, con il tempo di 29’ 59’’, al primo posto per la categoria Master 25. Ha così ottenuto il 9° posto nella classifica totale Master rientrando nella Top 10.

Grande soddisfazione del direttivo Termoli Nuoto.