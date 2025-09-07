Molise Trail debutta all’Italian Bike Festival

PETACCIATO. Il Molise Trail ha appena concluso con entusiasmo la sua prima partecipazione all’Italian Bike Festival, il più importante evento nazionale dedicato al mondo della bici, del gravel e del cicloturismo. Non si è trattato solo di uno stand espositivo, ma di un vero e proprio racconto: quello di un Molise autentico, accogliente, pronto a diventare protagonista del turismo attivo. Il progetto nasce con una missione chiara e ambiziosa: valorizzare il territorio attraverso il bikepacking, promuovendo un modo di viaggiare lento, consapevole e immersivo.

È un invito a scoprire una terra di bellezza discreta, fatta di paesaggi incontaminati e comunità resilienti, dove ogni chilometro percorso diventa occasione di incontro e narrazione. Durante il festival, il Molise Trail ha presentato due appuntamenti chiave: il 27 settembre si terrà la Gravel Social Ride – Altissimo Molise Edition, un’uscita promozionale con partenza e arrivo a Pescolanciano, pensata per far conoscere i territori dell’Alto Molise e i tratturi che li attraversano; il 31 ottobre, invece, si svolgerà l’evento principale, che vedrà decine di partecipanti da tutta Europa attraversare il Molise in modalità bikepacking, lungo percorsi che uniscono natura, borghi, cultura e accoglienza diffusa. Il successo del progetto è stato tale da portare gli organizzatori dell’IBF a selezionarlo come intervento ufficiale all’Arena TALK Turismo 2025, lo spazio dedicato alle visioni strategiche sul futuro del cicloturismo.

Un riconoscimento importante, che ha permesso di raccontare il Molise come laboratorio di innovazione turistica, capace di coniugare gravel, trail e sviluppo territoriale. Il pubblico ha risposto con curiosità e calore, spesso avvicinandosi allo stand con una domanda tanto semplice quanto rivelatrice: “Il Molise esiste davvero?” Una domanda che, nel contesto del Molise Trail, trova una risposta concreta e vibrante. Il Molise esiste nei suoi paesaggi, nei suoi silenzi, nei suoi sapori. Esiste nei racconti condivisi attorno a un campo base, nelle cene tipiche offerte dai comuni coinvolti, nei chilometri percorsi lentamente. La partecipazione all’IBF ha dimostrato che la domanda turistica sta cambiando: cresce l’interesse per esperienze autentiche, per territori meno noti, per forme di viaggio che mettono al centro la relazione con il luogo. Il Molise Trail si inserisce perfettamente in questa evoluzione, offrendo un modello replicabile e sostenibile, capace di generare valore e memoria.

Con orgoglio e gratitudine, l’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa prima esperienza fieristica: i partner, gli operatori e i visitatori che hanno creduto nel progetto. Il Molise Trail non è solo un evento. È un invito a scoprire il Molise, un chilometro alla volta.