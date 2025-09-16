Oltre i limiti: subacquea e diabete con Pino Ferrieri

TERMOLI. Pino Ferrieri, presidente dell’associazione diabetici basso Molise, socio e sub di Diabete Sommerso, ha partecipato lo scorso weekend a Pozzuoli a un corso di immersioni subacquee dedicato a pazienti diabetici già in possesso del brevetto internazionale Padi a vari livelli.

L’iniziativa ha combinato l’esplorazione dei fondali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei con sessioni formative sui protocolli di sicurezza per i diabetici, sia pre che post immersione. Gli approfondimenti tecnici sono stati curati da diabetologi, dietiste e istruttori subacquei dell’associazione, garantendo un approccio scientifico e pratico.

Al corso hanno partecipato anche quattro istruttori del diving “Centro Sub Campi Flegrei”, impegnati a conseguire il brevetto PADI Adaptive Support Dive, pensato per accompagnare in sicurezza persone con diabete già certificate PADI.

Grazie alla ricerca scientifica e alla sperimentazione sul campo, è stata abbattuta un’altra barriera: la subacquea è diventata uno sport accessibile anche ai diabetici di tipo 1, a cui fino a pochi anni fa era vietato. Il protocollo messo a punto da Diabete Sommerso, insieme a istruttori abilitati, consente oggi di praticare la subacquea in assoluta sicurezza, aprendo nuove opportunità sportive e formative per questa comunità.

Il diabete non limita: con conoscenza, preparazione e passione, ogni sfida è possibile.