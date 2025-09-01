Piccoli triatleti in evidenza all’Aquathlon di Giovinazzo

TERMOLI. Nell’ultima domenica di agosto, a Giovinazzo in Puglia, la società sportiva Termoli Triathlon ha dato ufficialmente il via all’attività giovanile del triathlon, partecipando con entusiasmo alla gara di Aquathlon (nuoto e corsa) riservata ai più giovani. È stata una giornata intensa e ricca di emozioni, in cui i piccoli atleti hanno dimostrato grinta e determinazione.

Nella categoria Cuccioli, Massimiliano Savini ha conquistato un brillante secondo posto sulla distanza di 50 metri di nuoto e 200 metri di corsa, mentre tra gli Esordienti, Francesco Masino Cirelli ha ottenuto un ottimo quinto posto. Nella categoria Ragazzi, Nichole Di Lena ha sfiorato il gradino più alto del podio, arrivando seconda a soli 17 secondi dalla vincitrice. In campo maschile, dopo i fortissimi atleti del Cus Parma e dei Canottieri Napoli, Alessio Ciancciullo ha portato la Termoli Triathlon al terzo posto, seguito da Flavio Casolino, anch’egli autore di una prestazione di rilievo. Il presidente del sodalizio, Anna Crugnale, si è congratulata con tutti i giovani partecipanti, sottolineando il carattere dimostrato in quella che per molti era la prima gara ufficiale, disputata in un contesto competitivo che ha visto la presenza di numerosi atleti del settore giovanile provenienti da tutto il Meridione.

Nel pomeriggio, i cinque atleti hanno preso parte alla Gimkana a tempo non agonistica, svoltasi a Montenero di Bisaccia e organizzata dalla nuova realtà sportiva Montenero GS in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Opes Molise. Anche in questa prova di abilità e agilità in Mtb, i risultati non sono mancati: Massimiliano Savini e Nicole Di Lena hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, mentre Flavio Casolino ha ottenuto un terzo posto.

Il delegato regionale Molise della Federazione Italiana Triathlon ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni dei giovani, intravedendo in loro un futuro promettente per il triathlon molisano. Le gare disputate hanno rappresentato non solo un’occasione di crescita sportiva, ma anche un importante momento di preparazione in vista della manifestazione nazionale del Trofeo Coni, che si terrà a Lignano Sabbiadoro a fine settembre. Più di tutto, però, queste esperienze contribuiscono a educare i ragazzi a uno stile di vita sano, fatto di impegno, passione e condivisione.