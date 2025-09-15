«Sport, amicizia e mare perfetto: una regata avvincente»

TERMOLI. Domenica 14 settembre 2025 si è disputata la 4ª Tappa del Campionato Interno Città, la regata organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vogatori Termoli, presieduta da Saverio Lacerenza.

Il campo di gara è stato allestito nello specchio acqueo antistante il molo del porto turistico Marina di San Pietro e la spiaggia di Rio Vivo. L’evento, come da tradizione, ha regalato una giornata di sport e spettacolo sia agli appassionati sia ai residenti, confermando Termoli come punto di riferimento per le competizioni remiere locali.

Il presidente Saverio Lacerenza ha sottolineato come la manifestazione abbia avuto anche un respiro di amicizia e collaborazione: «Abbiamo invitato alcuni vogatori di Pescara, che a loro volta ci ospitano sempre nelle loro manifestazioni. È stata una giornata perfetta, con condizioni meteo-marine ideali, e la gara si è rivelata molto avvincente anche sul piano agonistico».

Risultati