“SportCity Day”: domenica prossima tutti in movimento

TERMOLI. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Termoli parteciperà alla manifestazione “SportCity Day” che si terrà il prossimo 21 settembre in 164 piazze italiane.

In proposito, e per illustrare come si svolgerà l’evento, è stata indetta una conferenza stampa che si terrà giovedì 18 settembre alle ore 10,30 nella sala consiliare del Comune di Termoli.

Parteciperanno il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile e i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Lo SportCity Day è l’evento annuale organizzato dalla Fondazione SportCity: “una festa tutta italiana che punta al benessere, alla qualità della vita, alla felicità e all’ambiente”.

Una crescita continua che per SportCity testimonia la collaborazione efficace su tutto il territorio italiano verso la costruzione della Repubblica del Movimento. Quest’anno sarà il verde il colore ufficiale abbinato alla manifestazione a testimonianza dell’impegno profuso all’insegna del benessere e in favore dell’ambiente.