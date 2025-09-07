Tiro con l’arco 3D: Guido Cannarsa porta in alto Termoli al Campionato Italiano

TERMOLI. Arcieri termolesi si fanno largo nel panorama nazionale del tiro con l’arco, e questa volta lo fa attraverso la disciplina 3D grazie all’atleta Guido Cannarsa, portacolori della Compagnia Arcieri del Mare. Cannarsa ha partecipato alla fase finale del Campionato Italiano svoltosi a Polino, in provincia di Terni, distinguendosi in una competizione di altissimo livello. Nonostante fosse alla sua prima esperienza in un contesto così competitivo, ha saputo affrontare con determinazione e concentrazione un percorso impegnativo, conquistando il 65° posto su 140 partecipanti e posizionandosi nella metà alta della classifica. Un risultato che non solo valorizza il suo impegno personale, ma conferma anche la crescita e la solidità della Compagnia Arcieri del Mare, sempre più protagonista nel panorama arcieristico italiano.

“È stata una bella esperienza – ha dichiarato Cannarsa – il percorso era impegnativo e il livello degli avversari molto alto, ma queste gare sono fondamentali per crescere e migliorare sempre di più”. Le sue parole raccontano non solo la soddisfazione per il traguardo raggiunto, ma anche la consapevolezza che ogni competizione rappresenta un’opportunità di crescita, tecnica e mentale.