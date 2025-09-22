Triathlon, sul lungomare Nord la rappresentativa molisana per il Trofeo Coni

TERMOLI. Si è svolta sul lungomare Nord di Termoli la presentazione della rappresentativa molisana di triathlon che prenderà parte al Trofeo Coni di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre.

I giovanissimi triathleti, di età compresa tra i 12 e i 13 anni, saranno impegnati in due prove:

una staffetta a squadre nella mattinata di lunedì 29 settembre

nella mattinata di una gara individuale nel pomeriggio.

La staffetta mista, denominata mixer relay perché composta da due ragazzi e due ragazze, prevede una sequenza alternata femmina-maschio. Ciascun atleta dovrà cimentarsi con 150 metri di nuoto, 2 km in mountain bike e 1 km di corsa.

Gli atleti convocati, in ordine di partenza, sono: Di Lena Nichole, Casolino Flavio, Tortola Alicia e Ciancciullo Alessio. La squadra sarà accompagnata in trasferta dal tecnico Paolo Tortola di Miranda.

La presentazione è stata arricchita da un pomeriggio speciale: sotto un sole splendido si sono svolti allenamenti collettivi di triathlon, che hanno visto la partecipazione di oltre 20 piccoli atleti, dai 6 ai 12 anni, provenienti da Campobasso, dalla provincia di Isernia e dal basso Molise. Una vera e propria festa dello sport, vissuta all’insegna della condivisione e dell’amicizia.

Nel corso dell’iniziativa, il delegato Filippo Mancini ha annunciato anche la formazione della rappresentativa Master molisana, che il prossimo 4 ottobre sarà impegnata a Roma, presso l’Eur, nella Coppa delle Regioni di triathlon a squadre (formula 2+2, maschi e femmine). Ogni atleta dovrà affrontare un percorso completo di nuoto, bici e corsa.

Nella stessa giornata, al mattino, i partecipanti avranno inoltre l’occasione di assistere alla World Triathlon Cup Roma, che vedrà la presenza di campioni internazionali provenienti da tutto il mondo.

Per l’occasione è stato presentato anche il body gara che gli atleti molisani indosseranno.

Sole, mare, colore, amicizia e unità: un pomeriggio di sport vissuto con entusiasmo e passione.

Michele Trombetta