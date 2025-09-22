TERMOLI. Bilancio in movimento per SportCity Day 2025. A volte un addio può essere più memorabile di un saluto. Ieri, nelle ore di fine estate, la città non ha vissuto un congedo malinconico, ma un’esplosione di energia e vitalità che ha contagiato ogni angolo del centro.

Il cuore di Termoli ha battuto all’unisono per la quinta edizione dello SportCity Day, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione SportCity come “Una festa tutta italiana dedicata al benessere, alla qualità della vita, alla felicità e all’ambiente”.

Strade e piazze si sono animate, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove lo sport e il divertimento hanno creato un mosaico pulsante di emozioni. Dall’alba al tramonto, la città adriatica ha ospitato performance di ogni genere: 36 associazioni locali hanno partecipato con entusiasmo, affiancate dall’Associazione Italiana Arbitri.

Piazza Monumento, Corso Nazionale e Piazza Sant’Antonio hanno fatto da scenario a discipline diverse:

danza, atletica, calcio, basket, rugby, pallavolo, tennis, boxe, equitazione, tiro con l’arco, scherma, pole dance, karatè e judo.

Un’atmosfera più rilassata ha invece accolto i visitatori al Belvedere dei Fotografi, dedicato interamente al benessere.

Con il calar della sera, Piazza Monumento ha offerto uno spettacolo incantevole: le scuole di danza si sono alternate sul palco con coreografie capaci di catturare lo sguardo e il cuore del pubblico. Lo SportCity Day non è stato solo un evento sportivo, ma una festa collettiva, in cui lo sport ha unito generazioni e riempito la città con un’energia contagiosa.

Ogni disciplina era un invito a partecipare, a sentirsi parte di qualcosa di più grande.

A rendere l’atmosfera ancora più magica è stata la luce dorata del tramonto: il sole accarezzava i volti e una leggera brezza marina portava con sé il profumo del mare, lasciando la dolce sensazione di un’estate che lentamente si congeda. In quell’equilibrio perfetto, il movimento si è trasformato in poesia. Quando il sole ha segnato l’ultimo capitolo della giornata, le attività sportive si sono placate, ma la festa è continuata tra musica e danza.

I volti dei partecipanti, stanchi ma sorridenti, erano rivolti all’orizzonte, come a voler catturare ancora un attimo di quella magia.

A garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento hanno contribuito la Protezione Civile Valtrigno Molise e la Polizia Locale. Lo SportCity Day si è concluso con l’intensità di una stagione che sfuma: non un addio, ma un arrivederci carico di speranza.

Perché se l’estate finisce oggi, rimane la certezza che la città saprà ritrovarsi ancora, con la stessa energia e la stessa voglia di vivere insieme.

Eliana Ronzullo