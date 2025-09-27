TERMOLI. Termoli si prepara a tifare per Michele Suriani, classe 2013, che quest’anno sarà protagonista del Trofeo Coni nella disciplina Basket 3×3, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 28 al 30 settembre. Una sfida importante che segna una tappa fondamentale nella carriera di un giovane atleta che ha trasformato la passione in impegno quotidiano.

La sua avventura nel basket nasce quasi per caso all’età di sei anni, nella palestra della scuola elementare di via Stati Uniti. La società Termoli Young, attiva nel minibasket, teneva gli allenamenti proprio lì, e Michele, incuriosito, decise di provare. Quello che era iniziato come un semplice passatempo si è presto trasformato in una vera e propria passione. Negli anni, pur sperimentando anche calcio, nuoto ed equitazione, il basket è rimasto la costante nella sua vita sportiva, il filo conduttore di una crescita fatta di disciplina, allenamenti e sacrifici.

Oggi Michele è entrato nel settore giovanile della MBYoung, dove si allena regolarmente al Palasabetta. Gli allenamenti sono intensi e strutturati, ma il giovane atleta li affronta con entusiasmo e dedizione, dimostrando una maturità e una concentrazione fuori dal comune per la sua età. Il Trofeo CONI rappresenta per lui non solo una competizione, ma un’opportunità per confrontarsi con i migliori giovani talenti italiani, testare le proprie abilità e imparare dai compagni e dagli avversari.

Al di là delle statistiche e dei risultati, la storia di Michele è anche un esempio di passione che nasce dal territorio: la vicinanza tra scuola, palestra e società sportiva ha reso possibile una scoperta precoce del suo talento e ha creato le condizioni perché quel talento potesse crescere. Ogni allenamento, ogni partita e ogni canestro segnato sono il frutto di anni di impegno, ma anche della gioia di fare ciò che ama.

Con determinazione, entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, Michele è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera e a far vivere a Termoli momenti di orgoglio sportivo. Il Trofeo CONI non è soltanto una competizione: è il simbolo del percorso di un ragazzo che ha seguito la sua passione e che, partita dopo partita, continua a inseguire il sogno di diventare un grande giocatore di basket.

Alberta Zulli