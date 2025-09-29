L’Air Basket Termoli combatte a Bisceglie, ma non basta

TERMOLI. Air Basket Termoli, cuore e carattere contro la corazzata Bisceglie, ma non basta.

Nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone D, l’AirBasket Termoli esce sconfitta sul campo neutro di Molfetta contro i quotati Lions Bisceglie, ma lo fa a testa altissima. Il punteggio finale (84-79) racconta solo in parte l’andamento del match, dove i termolesi, imbottiti di giovanissimi, hanno messo paura fino all’ultimo secondo a una delle squadre più attrezzate del torneo.

Il primo quarto si è chiuso con un netto 27-12 in favore dei Lions, complici un approccio morbido dell’AirBasket, diverse imprecisioni dalla lunga distanza e la difficoltà nel contenere i due esperti playmaker avversari. Ma dal secondo quarto in poi, Termoli ha reagito con grande carattere, chiudendo i parziali in equilibrio (21-23, 22-20, 14-24) e recuperando punto su punto.

Coach Marinelli ha dato spazio ai giovani del vivaio, costretto dalle assenze pesanti nel quintetto base, ma ha ottenuto risposte eccellenti in termini di intensità, energia e applicazione tattica.

Buona anche la prestazione del collettivo, che ha lottato su ogni pallone, offrendo una prova incoraggiante in vista della prossima sfida.

L’appuntamento è per domenica prossima al PalaSabetta, dove l’Air Basket affronterà l’Amatori Pescara in quello che sarà l’esordio casalingo stagionale. Una partita da non sbagliare: servirà il calore del pubblico per cercare i primi due punti in campionato.

Michele Trombetta