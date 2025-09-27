Presentata l’Air Basket Termoli: al via la nuova stagione in Serie B Interregionale

TERMOLI. Nell’incantevole scenario di Villa Livia è stata presentata ufficialmente alla stampa e al pubblico l’Air Basket Termoli, che per il secondo anno consecutivo parteciperà al campionato di Serie B Interregionale. Rispetto alla passata stagione, la squadra è stata inserita in un girone diverso, con trasferte che guardano soprattutto verso il Nord Abruzzo, le Marche, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e due compagini pugliesi.

A salutare e incoraggiare la squadra, augurando un’annata ricca di soddisfazioni, sono intervenuti il sindaco di Termoli Nico Balice, il suo vice e assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo Michele Barile, e il consigliere regionale con delega allo Sport Armandino D’Egidio. Il patron Manrico Pitardi ha confermato per il terzo mandato consecutivo sulla panchina dell’Air coach Gigi Marinelli, vero totem della squadra non solo per la sua competenza tecnica ma anche per la sua personalità carismatica. Quest’anno, però, il roster è stato rivoluzionato quasi per intero: dei protagonisti della passata stagione restano soltanto Antonio Matera e Matteo Grimaldi. La novità più attesa è il ritorno, dopo un anno trascorso lontano da Termoli, del fortissimo Sergio Rupil, che vestirà anche i gradi di capitano.

Purtroppo, però, né lui né Grimaldi saranno a disposizione di Marinelli per l’esordio in campionato, in programma domenica alle ore 19 a Molfetta contro i Lions Bisceglie. Nonostante questi imprevisti di percorso, fisiologici nella fase di preparazione, il gruppo trasmette fiducia. Gli obiettivi, condivisi da tecnico e dirigenza, sono almeno quelli di ripetere le belle prestazioni e i risultati della scorsa stagione, provando magari a compiere un ulteriore passo in avanti. L’entusiasmo attorno alla squadra è palpabile, seppur misurato, nella consapevolezza che il nuovo girone D della Conference Centro sia decisamente più tecnico e competitivo, con formazioni blasonate, giocatori di alto livello e allenatori esperti. Un ostacolo, certo, ma che i ragazzi di Marinelli intendono trasformare in stimolo.

Tra le novità extra-campo, spicca l’ingresso del nuovo responsabile dell’area comunicazione dell’Air, Alessandro Parlapiano, punto di riferimento per la stampa e i media. A lui va l’augurio di un buon lavoro, con la certezza che saprà “parlare forte” e garantire risultati concreti anche sul piano della comunicazione.

Michele Trombetta