Quarto memorial “Fabrizio Caputo” al PalaSabetta

TERMOLI. Oggi, domenica 21 settembre, a partire dalle ore 17, prenderà il via il 4º Memorial Fabrizio Caputo, un importante appuntamento a una settimana dall’inizio del campionato di Serie B Interregionale.

Oltre all’Air basket Italiangas Termoli, parteciperanno al torneo Magic Chieti e l’Amatori Pescara, in un triangolare che servirà a testare lo stato di forma e l’amalgama delle squadre.

Durante l’evento sarà attivo un botteghino per l’acquisto degli abbonamenti alla stagione sportiva 2025/26.

Al termine del Memorial, tutti i presenti saranno invitati a un momento conviviale con rinfresco a base di porchetta e birra, offerto con piacere dalla società AirBasket.

Vi aspettiamo numerosi al Palasabetta per sostenere la squadra e vivere insieme una bella giornata di sport!