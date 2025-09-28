Ac Termoli ribalta l’Atlético All Becks: vittoria 3-1 e festa a Contrada Porticone

TERMOLI. Un pomeriggio di grande calcio amatoriale quello andato in scena ieri alle 15 presso l’impianto sportivo di Contrada Porticone a Termoli, dove l’AC Termoli ha affrontato l’Atlético All Becks di Cupello nella seconda giornata del Campionato Amatoriale Abruzzese di Calcio a 11, girone C, sezione di Lanciano.

Mister Barisano ha schierato i suoi con un classico 4-4-2: Paolicelli tra i pali, Cristina, Leone, Roci e Pecorari in difesa; Spada, Gentile, Mugnano Nicola e Armillotta a centrocampo; Schiavini e Mbyeti in avanti.

Primo tempo: ospiti avanti di misura

La gara si accende subito: al 20’, Cupaiuoli approfitta di una disattenzione difensiva e porta in vantaggio l’Atlético. L’AC Termoli reagisce con carattere, sfiorando più volte il pareggio. Mugnano colpisce una traversa clamorosa su punizione dai 25 metri, mentre ad Armillotta viene annullato un gol per un fuorigioco molto dubbio, nonostante il guardalinee Galasso di San Giacomo avesse lasciato la bandierina abbassata. Si va al riposo sullo 0-1.

La rimonta giallorossa

Negli spogliatoi mister Barisano carica i suoi: “Stiamo giocando bene, manca solo il gol”. E le parole sortiscono l’effetto sperato. Nella ripresa l’AC Termoli prende in mano il gioco, costringendo gli ospiti nella propria metà campo. Al 70’ arriva il ribaltone: prima Armillotta in velocità firma l’1-1, poi Mugnano con un pallonetto da fuori area fa esplodere il pubblico di casa per il 2-1.

L’Atlético prova a reagire, ma la retroguardia termolese è insuperabile. Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, Gabriele De Simone – all’esordio con la nuova maglia – chiude i conti con il 3-1, regalando la gioia finale ai tifosi.

Al triplice fischio, la tensione della gara lascia spazio alla festa. Giocatori e tifosi si ritrovano insieme a bordo campo per celebrare non solo la vittoria, ma soprattutto la bellezza dello stare insieme. Tra strette di mano, risate e racconti delle azioni più emozionanti, il gruppo ha condiviso un momento di autentica amicizia.

Ad accompagnare la serata, birra fresca e pizza fumante offerte dallo storico sponsor Pizzeria Family Day, che ancora una volta ha voluto sostenere questa realtà sportiva locale. Un gesto semplice ma significativo, che ha trasformato la partita in una vera festa di comunità.

Lo sport amatoriale non è solo competizione, ma soprattutto passione, amicizia e divertimento: perché non smettiamo mai di essere giovani quando giochiamo insieme.