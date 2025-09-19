Ac Termoli: una nuova stagione di passione nel campionato amatori abruzzese

TERMOLI. L’Ac Termoli è pronta a scendere in campo per una nuova entusiasmante stagione nel Campionato Amatori Abruzzese, organizzato dalla Delegazione LND di Lanciano. Con il fischio d’inizio previsto per il 20 settembre, la squadra molisana si prepara a vivere un’annata all’insegna del calcio vero, quello fatto di passione, amicizia e spirito di gruppo.

Un gruppo solido e determinato

L’Ac Termoli si distingue per la forza del suo gruppo, unito dentro e fuori dal campo. Ogni allenamento è un momento di crescita, ogni partita un’occasione per dimostrare che il calcio amatoriale può essere spettacolare, competitivo e profondamente umano.

I giocatori, guidati da uno staff tecnico competente e motivato, rappresentano con orgoglio la città di Termoli nel girone più combattuto del torneo.

Un campionato di livello

Il Girone C vede la partecipazione di 14 squadre, tra cui realtà consolidate come Sporting San Salvo, Real Guglionesi, Vasto Sud, Trigno Celenza e Atletico Well Done.

In questo contesto, la squadra termolese si presenta con l’ambizione di essere protagonista, portando in campo non solo tecnica e tattica, ma soprattutto valori umani che rendono il calcio amatoriale una vera festa dello sport.

Il Girone C si preannuncia ricco di sfide avvincenti, con squadre storiche e nuove realtà pronte a darsi battaglia. La squadra termolese, guidata da Mister Barisano, punta a migliorarsi ancora, con l’obiettivo di raggiungere le fasi finali e regalare ai propri tifosi nuove emozioni.

L’invito alla comunità

Il club invita tutti gli appassionati, le famiglie e i giovani a sostenere la squadra durante le partite casalinghe presso l’impianto sportivo di Contrada Porticone.

Il calcio amatoriale è anche un’occasione per rafforzare i legami sociali, promuovere uno stile di vita sano e vivere lo sport come momento di condivisione.

Ac Termoli: dove il calcio è ancora una questione di cuore.