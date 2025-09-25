Il Campobasso Fc sulla prima pagina del Wall Street Journal

CAMPOBASSO. Il Wall Street Journal, tra i quotidiani economico-finanziari più influenti al mondo, ha dedicato un ampio approfondimento a Matt Rizzetta e al suo nuovo progetto, Underdog Global Partners, la società di private equity che punta a investire nello sport, nel real estate e nella proprietà intellettuale dei media.

All’interno del racconto, il nome Campobasso FC emerge come esempio concreto della visione imprenditoriale di Rizzetta: nel 2022 l’investitore italoamericano ha rilevato il club molisano, guidandolo in pochi anni dalla dimensione dilettantistica a una struttura professionistica capace di catturare l’attenzione di un gigante come Disney, che ha prodotto e lanciato la serie “Running With the Wolves” su ESPN.

Il quotidiano statunitense sottolinea come il progetto di Rizzetta non si fondi su mere speculazioni, ma su asset reali già operativi – dalle squadre sportive agli stadi, fino ai diritti media – con circa 100 dipendenti già al lavoro e nuove opportunità all’orizzonte, come un’arena e una academy sportiva negli Stati Uniti.

Lo sport, evidenzia il Wall Street Journal, rappresenta oggi una delle asset class più solide: i contratti televisivi e digitali di lungo periodo offrono stabilità agli investitori, mentre categorie in crescita come lo sport femminile aprono prospettive future sempre più interessanti.

In prima pagina trova spazio anche la dimensione personale di Rizzetta, che ha dichiarato di ispirarsi alla storia dei suoi nonni emigrati dall’Italia negli Stati Uniti, simbolo di resilienza e di una determinazione che oggi trasferisce nel progetto Underdog e nel percorso del Campobasso.

Il nome della nostra città e del nostro club, ancora una volta, viaggia sulle colonne della stampa internazionale più autorevole, confermando che il percorso intrapreso guarda ben oltre i confini del Molise.