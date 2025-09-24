Prima vittoria giallorossa allo stadio Cannarsa: Atletico Ascoli battuto 3-1

TERMOLI. Prima vittoria casalinga del Termoli calcio, e terzo risultato positivo in serie, nella quarta giornata del girone F di serie D. Giallorossi travolgenti nel primo tempo, chiuso 3-0 e una ripresa in pieno controllo, dove l’Atletico Ascoli ha segnato solo il gol della bandiera.

Il Termoli torna a giocare tra le mura amiche contro l’Atletico Ascoli di mister Seccardini, deciso a riscattarsi dopo una partenza traballante. Di contro, gli uomini di D’Adderio vogliono confermare i progressi fatti nelle prime tre giornate.

Ancora una volta i giallorossi rinunciano alla maglia tradizionale: dopo tre uscite tutte in nero, oggi scendono in campo completamente in bianco. Fischio d’inizio con 5 minuti di ritardo per un buco nella rete della porta lato mare. Dirige il signor Fermo di Torre Annunziata.

Il Termoli parte con 9/11 della formazione iniziale vista a Recanati. Nei primi minuti le squadre si studiano. Al 7’ il primo squillo giallorosso: bella ripartenza con Romano atterrato al limite, ma l’arbitro lascia giustamente correre perché la palla arriva a Mercuri, il cui tiro viene deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner il Termoli è pericoloso, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

Al 10’ occasione per Antonacci, servito in area: il suo tiro da ottima posizione termina alto. Al 14’ Mercuri mette in mezzo un cross invitante, ma nessuno lo sfrutta.

Al 17’ punizione per l’Atletico Ascoli: la palla sbatte violentemente sulla testa di un difensore termolese, generando tre corner consecutivi per i marchigiani, senza esito ma con qualche brivido per i ragazzi di D’Adderio.

Al 25’ l’episodio che sblocca la gara: fallo di mano in area di un difensore ospite in scivolata, nessun dubbio per l’arbitro che assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Romano: tiro perfetto, portiere da una parte e pallone dall’altra. Termoli 1, Atletico Ascoli 0.

Al 34’ Vecchiarello prova su punizione dalla distanza, ma Magnani devia in angolo. Al 38’ nuova ripartenza veloce del Termoli, fermata però dal direttore di gara per fuorigioco.

Il raddoppio arriva al 40’: splendida accelerazione di Tracchia sulla destra, cross in mezzo per Romano che insacca di prima intenzione, firmando la sua doppietta personale. 2-0.

Al 44’ mischia furibonda in area del Termoli, con palla che finisce in rete, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere.

Al 46’, in pieno recupero, i giallorossi calano il tris: altra ripartenza fulminea, stavolta tocca a Mercuri finalizzare, battendo Di Giorgio con freddezza. 3-0.

Si va così al riposo con il Termoli in pieno controllo del match.

Ripresa che parte con un Termoli pimpante avanti 3-0. L’Atletico Ascoli, però, non vuole arrendersi e prova a ripartire veloce per sorprendere i giallorossi, che restano attenti e pronti a colpire. Al 47’, infatti, Antonacci scatta sulla fascia in una rapida transizione: cross insidioso in area, ma la difesa marchigiana sventa il potenziale pericolo.

Al 54’ il Termoli, dopo aver sostituito Colabella con Thiane due minuti prima, effettua un nuovo cambio: fuori Avolio, dentro De Pace. Proprio quest’ultimo, al 59’, è protagonista in negativo con un’autorete sfortunata: un pallone gli rimbalza sul ginocchio e finisce alle spalle del portiere. L’Ascoli così rientra in partita.

Al 67’ Romano lascia il campo per Manara, mentre al 70’ Mercuri viene sostituito da Ceesay. Un minuto dopo, l’Atletico Ascoli si rende pericoloso su calcio d’angolo, cercando con insistenza la rimonta, ma la difesa del Termoli resiste e libera l’area. In questa fase i giallorossi sembrano abbassare troppo il ritmo, lasciando coraggio agli ospiti.

Al 77’, però, su un contropiede micidiale, Mercuri s’invola da solo verso la porta marchigiana: arriva esausto al tiro e l’Ascoli si salva, evitando il poker.

L’arbitro concede 4 minuti di recupero, ma la spinta ascolana ormai si è affievolita. Il Termoli tiene alta la concentrazione, mette la “museruola” agli avversari e porta a casa tre punti preziosissimi, che lo proiettano a quota 7 in classifica, più vicino alle zone nobili che a quelle pericolose.

Termoli batte Atletico Ascoli 3-1.

Michele Trombetta