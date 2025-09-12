Real Guglionesi riparte: il messaggio del nuovo presidente Castelluccio

GUGLIONESI. Dopo mesi di difficoltà e incertezze, il Real Guglionesi è pronto a ripartire. Il nuovo presidente Marco Castelluccio racconta i primi passi della società, ringrazia giocatori, staff e tifosi e lancia un appello alla comunità per sostenere la squadra.

«Cari tifosi, amici e sostenitori, sono Marco Castelluccio, il nuovo presidente del Real Guglionesi. Dopo mesi di lavoro e dedizione, è arrivato il momento di condividere con voi la situazione della squadra e i progetti futuri.

Forse in pochi ci avrebbero scommesso, forse molti pensavano che il Real fosse ormai morto e sepolto. E invece eccoci qui: vivi, uniti e pronti a ripartire, dopo oltre due mesi di impegno e sacrifici.

La situazione trovata non è stata semplice: ci sono ancora calciatori, membri dello staff e fornitori che attendono vecchi pagamenti. Ci stiamo muovendo con serietà per onorare, passo dopo passo, ogni impegno. A tutti spetta ciò che è dovuto, e con sacrificio e responsabilità stiamo lavorando perché questo accada.

Oggi, però, voglio soprattutto sottolineare gli aspetti positivi.

In primis l’impegno quotidiano, totale e professionale dei nostri giocatori: sono loro i veri protagonisti. Grazie al loro lavoro siamo primi nel girone di Coppa Italia. Stanno costruendo un gruppo solido, affiatato e unito, che ci rende orgogliosi dentro e fuori dal campo. Hanno corso, sudato, sofferto per gli infortuni dei compagni, si sono aiutati e sostenuti a vicenda, dimostrando serietà e maturità.

Accanto a loro c’è lo straordinario lavoro dello staff tecnico:

Mister Scanzano , al suo primo anno sulla panchina neroverde, è già parte integrante della comunità, apprezzato per professionalità e stile.

Il prof. Saccomandi garantisce la tenuta atletica della squadra.

Antonio Gasdia cura con attenzione i nostri portieri.

Garay Amer, massaggiatore, segue i ragazzi con pazienza e dedizione.

Tutto questo sotto la guida del direttore sportivo Faccilongo, che ha costruito un gruppo giovane, determinato e competitivo.

Un grazie speciale va anche ai tifosi, che stanno tornando sugli spalti con entusiasmo e fiducia. La loro presenza è fondamentale: l’Eccellenza è un campionato dispendioso, ma il sostegno della nostra gente rende ogni sacrificio più leggero e dà forza ai nostri ragazzi.

Infine, c’è la dirigenza, composta da appassionati che, dal magazziniere al presidente, ogni giorno mettono tempo ed energie al servizio della squadra. Tutti insieme stiamo cullando un sogno che non vogliamo nominare, per scaramanzia, ma che vogliamo costruire con determinazione e unità.

L’Eccellenza non è soltanto una categoria: è l’ultima porta prima di affacciarsi al calcio semiprofessionistico, con le opportunità e la visibilità che ne derivano. Per questo chiediamo con forza alla comunità imprenditoriale e sociale di Guglionesi di fare quadrato attorno al Real. Servono risorse, è vero, ma serve soprattutto partecipazione. Una goccia da parte di ciascuno può trasformare questo sogno in un progetto vincente.

La società è aperta a ogni tipo di contributo e manifestazione di vicinanza. L’ambiente è sereno, positivo e ideale per fare sport in modo sano e, perché no, anche vincente.

Oggi vi chiedo entusiasmo, fiducia e coraggio. Solo così, tutti insieme – presidenza, sindaco, tifosi, imprenditori piccoli e grandi – possiamo scrivere una nuova pagina di storia calcistica per la nostra città.

Sono convinto che “D”omani possiamo riuscirci. Grazie a tutti».