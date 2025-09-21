Termoli 1-1 a Recanati, Cancello illude i giallorossi

TERMOLI. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio, su due trasferte e una partita in casa. Termoli calcio in media inglese, per dirla all’antica in serie D. Sul campo della Recanatese maturato un 1-1 che porta un punticino in classifica.

Dopo la vittoria a Cattolica contro il San Marino, il Termoli viaggia alla volta di Recanati, stadio che rievoca dolci ricordi per i tifosi giallorossi. Curiosità cromatica: entrambe le squadre hanno gli stessi colori sociali, ma mentre i padroni di casa scendono in campo in giallorosso, i molisani si presentano per la terza volta consecutiva con la completa tenuta nera.

Agli ordini del signor Ravara di Valdarno, le squadre iniziano come da copione: i padroni di casa provano a spingere, ma senza creare veri pericoli. Anzi, la prima grande occasione è del Termoli al 5’: Colabella si incarica di una punizione dai 25 metri, calciata fortissimo in porta, ma il classe 2007 Zagaglia si supera e devia in angolo.

Al 7’ Ferro ha una buona opportunità nell’area piccola molisana, ma calcia alto. Poco dopo, al 12’, il Termoli sfiora ancora il gol: Magnani, oggi con la fascia da capitano, riceve palla a pochi passi dalla porta e calcia a botta sicura. A Cattolica aveva segnato di testa, questa volta ci prova di piede, ma la sfera incredibilmente esce di pochissimo sul fondo. Termoli sfortunato.

La gara si stabilizza senza grandi emozioni fino al 23’, quando l’esordiente Capanni, cresciuto nel vivaio del Milan, calcia fortissimo da pochi metri. È il momento di gloria per Iannaccone, che risponde con una splendida deviazione in angolo. Sul corner seguente, ancora il portiere molisano salva la porta.

Al 30’ altra occasione clamorosa per il Termoli: splendida azione in velocità tra Cancello e Colabella, con quest’ultimo che entra in area e calcia di potenza. Zagaglia appare battuto, ma il tiro finisce ancora una volta sul fondo, a centimetri dal palo.

Al 39’ Termoli nuovamente pericoloso: Tracchia, dalla fascia, serve un cross perfetto in area, Manara prova la deviazione ma non trova il bersaglio. È un Termoli costantemente propositivo e pericoloso, molto più dei marchigiani, che si sono resi minacciosi solo un paio di volte.

Al 44’ Tracchia, già graziato in precedenza, viene ammonito con un giallo inevitabile. Dopo due minuti di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ripresa: il Termoli non appare concentrato come nei primi 45’. Il primo episodio, subito dopo l’avvio, è uno scontro aereo fortuito tra Biguzzi e Lovotti: per fortuna nulla di grave, gioco fermo per un minuto, poi si riprende con una punizione per la Recanatese.

Al 48’ Capanni sfugge elegantemente a Thiane, ma la conclusione dell’azione non è altrettanto precisa. Al 58’ arriva il gol del Termoli: punizione dal limite per fallo su Manara. Sul pallone, come nel primo tempo, si presentano Colabella e Cancello; stavolta è quest’ultimo a calciare, con una traiettoria spettacolare che non lascia scampo al portiere marchigiano. Termoli in vantaggio, meritatamente.

Al 65’ mister D’Adderio sostituisce l’ammonito Hysaj con Mercuri. Tre minuti dopo, altri due cambi giallorossi: dentro Galdo e Romano al posto di Thiane e Manara.

Al 70’ la Recanatese sfiora il pareggio con un tiro che lambisce il palo alla destra di Iannaccone. Ma al 71’ arriva il gol dei padroni di casa: punizione battuta dall’ex D’Angelo, mischia in area, pallone che rimbalza e, probabilmente, tocco involontario di Biguzzi sul tentativo di Fiumano. È 1-1.

Da questo momento il Termoli soffre: i cambi operati da Savini sembrano più incisivi di quelli di D’Adderio. Al 75’, galvanizzata dal pareggio, la Recanatese prova a vincerla con una rovesciata in area di D’Angelo, ma la palla finisce fuori.

All’85’ episodio da moviola: braccio largo di un difensore marchigiano nella propria area, l’arbitro lascia correre non avendo il supporto tecnologico, ma il rigore in replay sembrava netto.

Nel finale la Recanatese tenta l’assalto, ma il caldo pesa sulla lucidità e il Termoli regge senza più rischiare. Finisce così 1-1: risultato comunque positivo per i giallorossi, che però possono recriminare sia per l’autogol sfortunato che ha portato al pari, sia per un rigore evidente non concesso.

Michele Trombetta