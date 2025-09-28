Termoli sconfitto a Pomezia, due gol subiti in sette minuti

TERMOLI. Seconda sconfitta del campionato per il Termoli 1920, che soccombe a Pomezia per 2-0, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate. Prima battuta d’arresto in trasferta, quella maturata in uno scenario tutt’altro che da teatro, nella 5ª giornata del campionato di Serie D – Girone F, con i padroni di casa dell’Unipomezia opposti al Termoli 1920. La gara si gioca a porte chiuse. Dopo quattro partite giocate in maglia bianconera, il Termoli torna finalmente ai suoi colori naturali: il giallo e il rosso.

Il primo vero sussulto arriva già al 6’, quando l’ex giallorosso Della Pietra si coordina bene in area e, solo davanti a Iannaccone, calcia a botta sicura. Il pallone però si stampa sulla traversa. Rivedendo l’azione al rallenty, resta più di un sospetto che il portiere termolese abbia toccato il pallone con un intervento decisivo, deviandolo proprio sul legno.

La partita prosegue senza grandi emozioni fino al 24’, quando ancora i laziali si rendono pericolosi. Un attaccante del Pomezia entra in area e calcia, Iannaccone esce disperato, ma dalle immagini sembra che non tocchi né la palla né l’avversario. I padroni di casa reclamano con forza il rigore, ma l’arbitro lascia correre.

Al 38’ si sveglia finalmente il Termoli, che colpisce in contropiede: una fuga rapidissima porta a un tiro violentissimo che supera il portiere, ma anche in questo caso è la traversa a negare la gioia del gol. Giallorossi che così pareggiano almeno il conto dei legni con i locali.

Il primo tempo si chiude con un Pomezia più propositivo e pericoloso, e un Termoli abulico, che solo nel finale ha dato segni di vita in una frazione nel complesso piuttosto grigia.

L’inizio del secondo tempo vede un Termoli più reattivo: evidentemente mister D’Adderio si è fatto sentire negli spogliatoi.

Al 58’ arriva la prima vera occasione della ripresa, con un pallone scodellato pericolosamente nell’area giallorossa: per fortuna di Magnani & co. nessun attaccante del Pomezia riesce a intervenire, altrimenti sarebbero stati guai. Fin qui, l’unico a creare qualche grattacapo alla retroguardia molisana è stato l’ex Della Pietra.

E proprio lui, al 64’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, approfitta di un ingenuo anticipo su De Pace e insacca di testa l’1-0 per i padroni di casa. Difesa giallorossa non impeccabile nell’occasione, anche considerando che il corner non era stato battuto in maniera perfetta.

Al 69’ il Termoli prova a dare più forza all’attacco: fuori Antonacci, dentro Cancello. Ma al 71’ arriva la seconda “frittata”: ancora su calcio d’angolo, Biguzzi e Hysaj si perdono Borghi, che indisturbato colpisce di testa e trafigge Iannaccone per il 2-0.

All’81’ Manara va in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco netto. Un minuto dopo, all’82’, il Pomezia ci riprova ancora da corner, senza però inquadrare la porta.

La partita non ha più nulla da dire, nonostante i 6 minuti di recupero concessi dal signor Iheukwumere della sezione de L’Aquila: il punteggio non cambia.

Termoli sconfitto 2-0, punito soprattutto da due gravi disattenzioni difensive su palla inattiva. Al di là degli episodi, infatti, il Pomezia non ha fatto sfracelli: per quanto visto in campo, senza quelle ingenuità, sarebbe stata la più classica delle partite da 0-0.

Reti: 64’ Della Pietra, 71’ Borghi.

Michele Trombetta