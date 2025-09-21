Con Jasmine (e le altre) sorride tutta l’Italia: Stati Uniti surclassati e bis in Billie Jean King Cup

TERMOLI. Il trionfo di un modello vincente, quello dell’Italtennis, che in una stagione in cui c’è chi ha persino avuto da ridire, dopo slam e vittorie, in campo maschile e femminile, in doppio, singolo e doppio misto, contro ogni pronostico, la squadra di Tathiana Garbin ha surclassato gli Stati Uniti nella finale di Shenzen, battendo 2-0 (senza perdere un set) e riconfermando la Billie Jean King Cup (ricordiamo anche la finale 2023).

Gladiatrici Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, che con questo trionfo fa il paio con Roma e le vittorie con la Errani, in un’annata sportiva sottotono, con 2 cambi tecnici e Major con risultati deludenti.

E’ questa la forza del movimento tricolore. Ora guardiamo all’ultimo scorcio di stagione, con le finali Atp e Wta (a cui nel singolare la Paolini deve rincorrere la qualificazione) e la Coppa Davis a Bologna.

Viatico migliore non poteva esserci e la grinta della Garbin, guerriera sotto tutti i punti di vista, e i volti sorridenti di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e l’intramontabile Sara Errani, sono l’emblema di una squadra vincente. Ancora un alloro per il presidente Angelo Binaghi, che ha una bacheca quanto mai affollata.

Nello sport ci sono alti e bassi, ma nel tennis i picchi sono altissimi. Nel maggio scorso avemmo la fortuna di ospitare a Termoli il trofeo, speriamo si rinnovi questa opportunità, la coppa resta in Italia!

Emanuele Bracone