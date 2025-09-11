11 settembre: il silenzio, la paura e l’attesa di una famiglia lontana

GUGLIONESI. Ci sono momenti nella vita delle persone che rimangono impressi nella mente. Tutti, più o meno, ricordano dove si trovavano o cosa stavano facendo alle 15 del pomeriggio dell’11 settembre 2001. Anche a distanza di 24 anni, quei ricordi restano vivi e indelebili.

Per la famiglia Pace di Guglionesi, quel giorno è stato un’esperienza di ansia e paura come poche altre. La zia, che viveva a New York, lavorava in una delle Torri Gemelle. Il pomeriggio dell’11 settembre, le immagini delle torri colpite dagli aerei arrivarono in televisione, e il mondo sembrava fermarsi. Ma per la famiglia Pace, la paura era personale e concreta. Cercare di mettersi in contatto con New York era impossibile, con le linee telefoniche intasate, il silenzio diventava assordante. Ogni minuto senza notizie sembrava un’eternità.

La sorte, quella settimana, aveva giocato a loro favore. L’ufficio della zia aveva traslocato solo pochi giorni prima, e quel piccolo cambiamento le salvò la vita. Tuttavia, la sopravvivenza portava con sé un peso immenso: molti dei colleghi della zia erano rimasti intrappolati nelle torri e non ce l’avevano fatta. Ore dopo l’attacco, la famiglia Pace guardava la televisione e, tra le immagini confuse e il fumo delle torri, riconobbe il volto del direttore della zia. Fortunatamente anche lui si era salvato, e quell’attimo di sollievo fu un piccolo spiraglio di luce in mezzo all’angoscia.

Quel giorno era impossibile concentrarsi su qualsiasi altra cosa. Ogni suono del telefono, ogni notizia, ogni aggiornamento online diventava fonte di ansia. La speranza e la paura si alternavano senza tregua: sperare che la zia fosse salva, temere per chi non lo era. L’11 settembre non è stato solo un evento storico, ma un momento di intensa vulnerabilità, vissuto a distanza ma con la stessa intensità di chi era a New York.

La città stessa, mentre gli attacchi si susseguivano, era immersa in una scena surreale: il fumo delle torri avvolgeva i grattacieli circostanti, persone che si lanciavano dalle finestre, i soccorsi correvano senza sosta, la Polizia e i Vigili del fuoco rischiavano la vita per salvare quante più persone possibile. E lontano da tutto questo, la famiglia Pace osservava impotente, incapace di intervenire o di capire fino in fondo cosa stesse accadendo ai propri cari.

Oggi, a distanza di ventiquattro anni, l’11 settembre rimane un ricordo vivido. Non è solo la cronaca di un attacco terroristico, ma la storia di persone, di famiglie, di legami improvvisamente esposti alla fragilità della vita. È la memoria di ore interminabili di attesa, di ansia, di pianti e di gratitudine per chi è sopravvissuto, e di lutto per chi non ce l’ha fatta.

Per la famiglia Pace, resta chiaro che dietro le cifre e le immagini delle torri colpite ci sono sempre volti, nomi e storie individuali. E quell’11 settembre rimarrà per sempre il giorno in cui il mondo si fermò, e in cui impararono quanto improvvisamente possa cambiare tutto ciò che si dà per scontato.