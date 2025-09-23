Formazione professionale e Pnrr, passa la legge regionale

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale, presieduto dal presidente Quintino Pallante, nella seduta di questo pomeriggio ha approvato a maggioranza (con 3 astensioni) il Disegno di legge n. 75, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale e mercato del lavoro per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 (Nuovo ordinamento della formazione professionale)”.

Ha illustrato all’Aula il provvedimento il relatore, consigliere Massimo Sabusco.

L’iniziativa legislativa, nell’operare alcune modifiche della legge regionale 10 del 1995 che dispone l’ordinamento della formazione professionale, si prefigge di realizzare -come si spiega nella relazione illustrativa dell’Esecutivo- quanto previsto dalla Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, laddove richiede che “le leggi regionali inseriscano previsioni volte a far sì che gli interventi di formazione professionale assistiti da finanziamento pubblico siano mirati al soddisfacimento dei fabbisogni delle imprese e delle mercato del lavoro in un’ottica di riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro ed a garanzia della migliore occupabilità dei destinatari, nonché alla migliore valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze trasferite”.

Il disegno di legge della Giunta regionale, quindi, operando delle modificazioni all’attuale quadro normativo regionale, mira a garantire: