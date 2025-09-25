A 80 anni dal grande sacrificio del geniere Nicola Del Vecchio

GUARDIALFIERA. A 80 anni dall’anniversario della morte del geniere Nicola Del Vecchio, sminatore della Seconda guerra mondiale, ricordare il suo generoso sacrificio che ha salvato tante vite umane, è un obbligo morale. A farlo è il nipote, Nicola Trolio. «Dopo il 25 aprile 1945, fine del conflitto mondiale, le compagnie Rastrellatori Mine continuarono le loro opere di bonifica in tutta Italia.

Il 25 settembre 1945 alle ore 11.45, nel comune di La Spezia, in una pubblica via, località Buggi, il coraggioso sminatore Nicola Del Vecchio, della 561^ Compagnia Rastrellatori mine, mentre era impegnato a disinnescare un ordigno bellico, trovava la morte per lo scoppio di mina durante i lavori di bonifica. L’eroe guardiese Nicola Del Vecchio, di anni 22, ha donato la vita per la Patria libera e per uno sviluppo economico e sociale di tutta la nazione. La storia di Nicola Del Vecchio ha inizio a Guardialfiera, piccolo paese lungo la Valle del fiume Biferno, in provincia di Campobasso, ove egli nacque il 25 luglio 1923 da una umile famiglia artigianale.

Da piccolissimo si adattava a qualsiasi lavoro per aiutare la famiglia. A tredici anni perde il Padre e lui uomo di famiglia, dovette mantenere la mamma e la sorella. Per Nicola, in giovanissima età, furono momenti duri e difficili per portare a casa un pezzo di pane. Il 10 luglio 1942 fu arruolato per il servizio di leva e fu assegnato al 81^ Reggimento fanteria. Il 20 agosto 1942 fu assegnato al 81^ Reggimento Fanteria in territorio dichiarato in stato di guerra per essere trasferito il 19 novembre 1942 alla 112^ Legione Motorizzata della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale dell’Urbe di Roma. Successivamente ill 12 luglio 1944 fu trasferito nella 561^ Compagnia Rastrellatori Mine, In tale data Il Ministero della Guerra ordinava la mobilizzazione delle forze militari bonificatrici dei campi minati con la costituzione della 561^ e 562^ rastrellatori mine.

Al Genio militare fu affidata la bonifica dei campi minati ed altre analoghe ricerche d’ordigni bellici interrati od occultati. Ancora sul viso i segni delle sofferenze patite, ma animati dal più alto senso di altruismo, i giovani rastrellatori impegnarono tutte le loro energie nella difficile opera a loro affidata. Il soldato rastrellatore Nicola Del Vecchio della 561^ compagnia, venne impegnato per le opere di bonifica zona di Genova e precisamente nella città di La Spezia. Il 25 settembre 1945, alle ore 11,15, nel comune di La Spezia, in una pubblica via, località Buggi, il valoroso Nicola Del Vecchio trovava la morte per lo scoppio di una mina durante i lavori di bonifica. Nicola Del Vecchio di anni 22, ha donato la vita per la patria. La mamma, la sorella, il fratello e l’intera comunità Guardiese vennero a conoscenza della triste notizia per mezzo di un telegramma e qualche settimana più tardi ricevettero dal Comando Militare di La Spezia, una valigetta in legno con gli effetti personali del proprio caro. I funerali ebbero luogo a La Spezia alla presenza di autorità militari, civili, commilitoni e cittadini.

Le spoglie mortali del valoroso soldato Guardiese furono tumulate definitivamente all’interno del cimitero Boschetti di La Spezia nel Sacrario Militare dei caduti in guerra alla tomba contrassegnata con il numero156. La richiesta, in carta da bollo, fatta dalla mamma di Nicola Del Vecchio, nonna Assunta, al Ministero Assistenza Postbellica di Roma per la traslazione della salma del figlio, fu respinta. Il lavoro fatto dai Soldati Rastrellatori Mine è stato fondamentale per salvare tante vite umane e ha permesso il ripristino della sicurezza delle zone colpite da mine e ordigni. I giovani rastrellatori meritano la riconoscenza e l’apprezzamento della comunità e un grande ringraziamento va al Comitato per la memoria della B.C.M. di Campobasso che continuamente sollecita le istituzioni a ricordare chi ha dato la vita per la Patria e a trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della democrazia e del rispetto».