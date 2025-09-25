TERMOLI. Salperà dal porto di Termoli domani, in anticipo di un giorno rispetto al cronoprogramma, ma grazie alla cortesia e alla disponibilità del comandante, il tenente di vascello Filippo Leto, siamo saliti a bordo del pattugliatore della Marina militare italiana “Tullio Tedeschi”, guarda caso intitolato proprio a un valoroso molisano.

Accoglienza calorosa quella ricevuta in città, tant’è che non si disdegna altri passaggi nelle soste tecniche in futuro.

Il pattugliatore Tullio Tedeschi (P421) è una delle più moderne unità navali della Marina Militare italiana. La sosta tecnica, gestita con efficienza dal personale della locale Capitaneria di Porto, ha permesso di avvicinare la cittadinanza a una delle espressioni più avanzate dello strumento militare navale italiano, concepito per affrontare le sfide della sicurezza marittima contemporanea.

Oggi pomeriggio, oltretutto, c’è stata anche la visita della delegazione dell’Anmi, al termine della quale siamo saliti sulla nave militare, sino in plancia e sulla prua.

La sosta del Tedeschi a Termoli è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto, che ha garantito assistenza all’ormeggio e la gestione dei servizi accessori con professionalità e tempestività.

Orgoglio e appartenenza alle forze armate da parte dell’equipaggio di nove militari, perché difendere Patria e bandiera è sempre un grande onore.

Ringraziamo la Marina militare italiana per l’opportunità che ci è stata concessa.

Emanuele Bracone