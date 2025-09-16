Ad agosto boom di turisti a Termoli: +20% di arrivi nelle strutture ricettive

TERMOLI. Il mese di agosto a Termoli registra un aumento complessivo di turisti (italiani e stranieri) in strutture alberghiere ed extralberghiere del +20%, pari a 9.047 viaggiatori, con un numero di presenze di 39.808, in calo dell’1,1% rispetto allo scorso anno.

È quanto registrato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, che ha raccolto i dati presso le strutture ricettive della città nel mese di agosto scorso.

Gli arrivi rappresentano il numero di turisti che soggiornano in una struttura ricettiva in un periodo ed è un dato fondamentale per misurare i flussi turistici, mentre le presenze indicano il numero totale di notti trascorse dai clienti, sia italiani che stranieri, in alberghi, B&B e residence.

I viaggiatori che hanno scelto Termoli per le proprie vacanze ad agosto hanno preferito gli alberghi, che hanno registrato un +8% negli arrivi e +6,3% nelle presenze. In particolare, si è registrato un netto aumento di stranieri con un +21,6% negli arrivi e +20% nelle presenze, mentre i turisti italiani hanno segnato un +6,8% negli arrivi e +5,1% nelle presenze.

Per quanto riguarda B&B, residence, case vacanze e affittacamere, gli arrivi sono al +5,5%, mentre le presenze sono in calo del -21,9%.

Da gennaio ad agosto 2025, risultano 124.894 presenze nella città adriatica tra italiani e stranieri (+5,8%), mentre gli arrivi di turisti sono stati 38.836 (+12,8%).

La permanenza media annuale in città è di 3,22 notti.