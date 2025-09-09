Addio a Carlo Fusco, è stato il re dei tortellini

TERMOLI. Nato il 1° luglio 1932, Carlo Fusco vide la luce in una Termoli che rappresenta la punta di un territorio benedetto dal sole più di tanti altri. Qui le colline si aprono in un’ampia pianura, dove campi di grano, frutteti, oliveti e vigneti si rincorrono fino al mare. In questo ambiente Carlo trascorse la sua infanzia e gran parte della sua vita.

Non divenne, come molti termolesi, un arguto lupo di mare, ma un autentico maestro artigiano. Negli anni seppe infatti scoprire i segreti più intimi di un’arte antica del Meridione: quella della pasta, che arricchì con abbinamenti di sapori unici e originali.

La sua avventura cominciò in piena Seconda guerra mondiale, quando, appena dodicenne, nel 1944, iniziò a lavorare presso il pastificio più importante del Basso Molise: il Casolino di Termoli, all’epoca uno dei migliori impianti della regione. Poi, nel dopoguerra, nel 1947, lo zio Luigi lo avviò alla pratica presso il pastificio di Montecilfone, che però chiuse poco dopo. Un anno più tardi Carlo trovò posto al pastificio Acciaro di Portocannone, continuando a formarsi con passione e determinazione.

Ma il destino lo spinse oltre i confini: a soli 24 anni emigrò in Francia, a Lione, lasciando via Pustierla, nel borgo vecchio di Termoli. Anche lì riuscì a fare ciò che amava di più, lavorando in un pastificio francese.

Nel 1967 tornò a Termoli, ma con la Francia sempre nel cuore, una nazione che non avrebbe mai smesso di amare. A casa si mise in gioco con la moglie, aprendo un ristorante-pizzeria, che però durò appena un anno.

Il vero punto di svolta arrivò nel 1970: nacquero i famosissimi Tortellini Fusco. Da subito piacquero ai maggiori produttori italiani e trovarono terreno fertile anche in Molise, dove i marchi regionali più noti si accorsero immediatamente della competenza e del talento di Carlo.

In breve tempo il suo nome divenne una garanzia: a Termoli e non solo, Carlo Fusco era ormai conosciuto come “il Re dei Tortellini”. E come non ricordare la Sagra del Tortellino, nata nel 1983 e celebrata ogni 15 agosto per ben sedici anni consecutivi, in concomitanza con il tradizionale incendio del Castello? Un appuntamento che univa gusto, tradizione e festa popolare, rendendo onore a lui e alla sua arte.

Carlo non era solo un imprenditore: era un uomo genuino, autentico, capace di parlare con tutti e di regalare sempre un sorriso. Ogni incontro con lui era occasione di racconti, aneddoti e ricordi, che custodiva con la stessa cura con cui trattava la sua pasta.

Spesso parlava con orgoglio della sua grande amicizia con Giovanni Rana, e amava sottolineare un dettaglio che custodiva come un biglietto da visita prezioso: “La moglie di Rana preferiva cucinare e mangiare la mia pasta”, ripeteva con fierezza.

Oggi, caro Carlo, immaginiamo che tu possa portare anche un po’ dei tuoi prodotti al cospetto degli Angeli, nella tua nuova dimora. Siamo certi che anche loro si leccheranno i baffi davanti a quelle meraviglie che hai creato e che ti hanno reso famoso. Con quegli splendidi baffi di cui ti sei sempre fregiato, così bianchi, così ordinati, che ti rendevano ancora più simpatico e unico.

Con te se ne va non solo un imprenditore di successo, ma un pezzo di storia di Termoli: un uomo che, con passione e sacrificio, ha reso la città conosciuta anche per i suoi prodotti. Per tutti resterai sempre il Re dei Tortellini.