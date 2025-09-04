Addio a Giorgio Armani, se ne va uno dei simboli dell’Italia

TERMOLI. Un valore universale dello stile e della bellezza italiana nel mondo. Per tutti era il King della moda, a 91 anni, compiuti nel luglio scorso, se ne va Giorgio Armani, tra i simboli dell’Italia vincente.

Dalla copertina di Time dei primi anni Ottanta, sempre sulla cresta dell’onda, capace di creare un impero e una griffe unica.

Ha legato il suo nome anche al mondo dello sport ed era una delle icone dell’Italia vincente, capace di lavorare fino all’ultimo giorno.

Uno sguardo proiettato sempre al futuro, possiamo affermare che la moda non sia stata più la stessa, dopo la sua ascesa.

Una carriera durata 50 anni, dalla sua prima collezione.

Con lui non muore soltanto uno stilista, ma una visione: l’idea di un’Italia capace di raccontarsi al mondo attraverso sobrietà, armonia e bellezza.

Armani non disegnava semplici abiti: costruiva linguaggi. In quelle linee leggere e rigorose si rifletteva un’identità collettiva, il nostro modo di immaginarci e di proiettarci nel futuro.

Cinquant’anni fa dava vita alla Giorgio Armani, destinata a trasformarsi in emblema universale di eleganza.

Oggi quell’intuizione è diventata un impero da 2,3 miliardi di euro, con radici nella moda ma rami estesi all’hôtellerie e alla ristorazione.

Solo pochi giorni fa, quasi a chiudere un cerchio ideale, aveva acquistato la storica Capannina di Forte dei Marmi: un gesto che profumava di memoria e appartenenza.

Nato a Piacenza nel 1934, Armani rifuggiva dai clamori. La sua forza era il silenzio: quello degli esordi come vetrinista alla Rinascente, e quello con cui, anni dopo, ridisegnò i codici estetici maschili e femminili, liberandoli da rigidità e formalismi.

La sua era un’eleganza essenziale, mai povera di significati, capace di arrivare al cuore senza ostentazioni.

Con Sergio Galeotti, compagno di vita e di visione, fondò nel 1975 la maison che avrebbe cambiato la storia della moda.

Ogni collezione era un capitolo di un discorso più ampio: giacche destrutturate, tailleur fluidi, abiti che sapevano vestire l’anima oltre al corpo.

Non si limitò a rivestire il mondo: insegnò a guardarsi con occhi nuovi. Firmò costumi per il cinema, influenzò architettura e design, trasformò il Made in Italy in stile globale. La sua grandezza stava nella coerenza, non nel clamore.

Mentre la moda inseguiva tendenze effimere, lui rimaneva fedele all’essenzialità, trasformandola in eternità.

La camera ardente sarà allestita a Milano, presso l’Armani/Teatro di via Bergognone 59, il 6 e 7 settembre.

I funerali, come da sua volontà, si terranno in forma privata. Anche nell’ultimo saluto ha scelto il riserbo, cifra inconfondibile della sua esistenza.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde non solo il re della moda, ma un poeta silenzioso che ha insegnato al mondo che la vera eleganza è invisibile e, proprio per questo, indimenticabile.