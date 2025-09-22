Addio a Rocco D’Ippolito, il “Circulante” della pesca termolese

TERMOLI. Nella settimana che porterà al ritorno in mare, lutto nella marineria termolese. Addio a Rocco D’Ippolito, “Circulante” della pesca termolese.

Termoli saluta con commozione Rocco D’Ippolito, storico pescatore e armatore, spentosi all’età di 94 anni circondato dall’affetto della sua famiglia. Conosciuto da tutti come “Circulante”, Rocco ha dedicato la sua vita al mare e al porto, incarnando la tenacia e la dignità di una generazione che ha fatto della pesca una vocazione e un’identità.

Armatore del motopeschereccio Pegasus, ha solcato l’Adriatico per decenni, lasciando dietro di sé racconti di fatica, rispetto e orgoglio. Al porto turistico, le bandiere sono state issate a mezz’asta in segno di lutto e riconoscenza.

A piangerlo, la moglie Maria Recchi, i figli Nicoletta, Antonio e Rosangela, insieme ai nipoti, pronipoti e a tutta la comunità marinara che lo ha sempre considerato un punto di riferimento.

I funerali si terranno domani, martedì 23 settembre, alle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale di Termoli, con partenza dalla Casa Funeraria Iovine.