“Again for Palestine” in piazza Monumento

TERMOLI. In piazza coi colori della Palestina, e non a casa il gruppo si chiama “Again for Palestine”.

«Siamo un gruppo apartitico, informale di giovani e meno giovani di Termoli. Abbiamo già organizzato vari eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi per organizzazioni che lavorano direttamente sul campo in Palestina, come gazafreestyle. Ci siamo uniti lo scorso anno, sotto l’urgenza di rompere l’impotenza che il genocidio in corso provoca e con l’intento di raccontare non solo la morte, ma anche la vita in Palestina. Come si vive in Palestina oggi e da anni, da molto prima del 7 ottobre? Ci stiamo impegnando per fare conoscere sul nostro territorio campagne conto l’apartheid israeliana, come quella promossa dal Bds. Per noi è ovvio che la Palestina è un territorio di sperimentazione delle più becere pratiche capitalistiche. È ovvio che senza una Palestina libera, nessuno sarà libero».

Questa la genesi di un nuovo movimento, nato a quasi due anni dall’inizio del genocidio a Gaza.

Ieri sera una risposta dalla gente in piazza Monumento c’è stata, con gli attivisti anche in contatto con uno dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla, mobilitazione dei popoli del mondo che punta a rompere l’assedio con il suo carico di aiuti umanitari e solidarietà.

«Tutto il mondo lo sta chiedendo: Pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese! Non vogliamo le vostre guerre!»