TERMOLI. Arriva il messaggio di inizio anno scolastico del governatore del Molise, Francesco Roberti. «Con l’avvio del nuovo anno scolastico, rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro al corpo docente, agli alunni, al personale Ata e alle famiglie.

La scuola rappresenta un momento di crescita, il cuore pulsante della nostra comunità: è il luogo in cui si formano le coscienze, si coltivano i talenti e si costruisce il futuro di ognuno.

Agli alunni dico di affrontare ogni giornata con entusiasmo e curiosità, perché nello studio troverete non solo conoscenze, ma anche gli strumenti per diventare cittadini consapevoli e responsabili.

Agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale va il mio ringraziamento per la dedizione con cui accompagnate le nuove generazioni lungo un percorso tanto impegnativo quanto prezioso.

Alle famiglie rivolgo un pensiero speciale: la vostra collaborazione con la scuola è fondamentale per sostenere i giovani e rafforzare i valori della comunità.

In questo particolare momento, ognuno di noi deve sentirsi impegnato nell’essere costruttore di pace, dimostrando amicizia, affetto e collaborazione, tra tutti i protagonisti del mondo scolastico.

Con l’augurio che questo nuovo cammino sia ricco di soddisfazioni, di scoperte e di speranza, buon anno scolastico 2025/2026 a tutti.

“Non scholae sed vitae discimus”».