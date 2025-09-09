Al Carmelo l’incontro col gruppo “Amici di Frà Immacolato”

TERMOLI. Nel febbraio di 3 anni, Papa Francesco firmò la “Promulgazione di Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi” e tra essi ha firmato il decreto per il riconoscimento delle: “virtù eroiche del Servo di Dio Immacolato Giuseppe di Gesù (al secolo: Aldo Brienza), Religioso professo dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi; nato il 15 agosto 1922 a Campobasso (Italia) e ivi morto il 13 aprile 1989”.

Dalla lettura pubblica del Decreto il candidato alla canonizzazione diviene Venerabile.

Fra Immacolato da Campobasso o come è chiamato dal momento della sua professione solenne nell’ordine dei carmelitani (11 maggio 1948), frà Immacolato Giuseppe di Gesù, dal 18 febbraio 2022 ha il titolo di Venerabile, si aspetta un suo miracolo, per la Beatificazione.

Secondo molti testimoni ad alcuni campobassani in pellegrinaggio da San Pio vivente, lui disse: “Perché venite da me, a Campobasso c’è già un santo”. Riferendosi a frà Immacolato.

Ieri sera, col professor Giuseppe Biscotti, vicepostulatore della causa di beatificazione e canonizzazione e biografo del Venerabile Immacolato Brienza, religioso professo dell’Ordine dei carmelitani scalzi, ha incontrato i fedeli per una breve presentazione della biografia e dell’Epistolario del Venerabile Fra Immacolato, nell’ambito dell’attività del Gruppo “Amici di Fra Immacolato”.