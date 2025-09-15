Al liceo “Sammy Basso” l’accoglienza è una caccia al tesoro

MONTENERO DI BISACCIA. Al liceo di Montenero l’accoglienza è una caccia al tesoro! Primo giorno di scuola per molti ragazzi del Molise, tra cui ci sono anche gli studenti del Liceo delle scienze umane e dell’Ipsia dell’Istituto “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia.

Il nuovo anno scolastico, che ha coinciso con il ritorno tra i banchi, parte con un’accoglienza particolare per gli studenti delle classi prime del Les e dell’Ipsia di Montenero di Bisaccia, con una caccia al tesoro con domande didattiche volte a stimolare la curiosità e la socializzazione e collaborazione tra gli studenti. L’obiettivo è quello di creare una scuola capace di accogliere e valorizzare tutti, nel rispetto delle particolarità di ognuno. Nuovi percorsi scolastici, esigenze di apprendimento e crescita diverse, fanno sì che la scuola diventi il laboratorio in cui formazione, educazione e riconoscimento dell’altro trovino il principale canale di espressione. Inclusione e una scuola di qualità sono d’altronde gli obiettivi della Dirigente scolastica Patrizia Ancora, reggente per questo anno scolastico dell’Istituto di Montenero.

Un buon anno scolastico agli alunni e a tutta la comunità dell’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso”.





